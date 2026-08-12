MLB: Martín Pérez blanquea a la ofensiva de los Mets y sigue inmaculado en agosto

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A principio de temporada, el regreso de Martín Pérez a las Grandes Ligas era una incertidumbre, y ahora, el venezolano está siendo uno de los brazos más seguros para el manager de los Bravos de Atlanta, apostando todo a su experiencia, y este martes, volvió a brillar desde el montículo.

El conjunto de Atlanta blanqueó a los Mets de Nueva York con un marcador final de 4 carreras por 0 y el abridor zurdo sumó un nuevo triunfo tras liderar esas "arepas" propinadas a los bateadores de la "Gran Manzana".

Martín Pérez sometió a la ofensiva de los Mets

El lanzador venezolano de 35 años completó seis capítulos sin tolerar carreras, tras aceptar solamente cuatro indiscutibles, dos ponches y tres boletos; lanzando un total de 82 lanzamientos (49 de ellos en strike) para seguir con excelente ritmo en agosto.

El abridor zurdo está atravesando un grandioso mes de mayo tras exhibir una efectividad inmaculada (0.00) durante tres presentaciones. En ese lapso, Pérez ha completado 16 episodios, en los que ha tolerado apenas cinco hits y los oponentes le batean apenas para .098.

Martín Pérez baja su efectividad general

Con este extraordinario rendimiento en agosto, Pérez volvió a bajar su porcentaje de carreras limpias general por debajo de los 3.00. El criollo de 35 años exhibe una efectividad de 2.96 durante 106.1 innings de labor en toda la zafra.

Aunado a eso, tiene un balance de 7-6, un whip de 1.15 y acumula 80 abanicados; callando muchas bocas y demostrando que todavía puede mantener un dominio constante en el mejor beisbol del mundo.