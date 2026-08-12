Serie del Caribe Kids: Rafael Gruszka, presidente de Caribes, revela la verdadera razón que frenó la participación de Venezuela

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Después de varios días de muchas gestiones y agotamiento, finalmente, este domingo se les rechazó el viaje a los chicos venezolanos que iban a representar al país en la Serie del Caribe Kids 2026 y Rafael Gruszka, presidente de Caribes de Anzoátegui, ofreció declaraciones en exclusiva para la marca Meridiano sobre qué fue realmente lo que pasó con los "chamos".

En primera instancia, sus visas fueron negadas; posteriormente, se afirmó que sí habían obtenido los permisos pertinentes para viajar y, a última hora, no los dejaron abordar el avión con rumbo a México desde Bogotá, acabando finalmente con sus esperanzas de participar en este prestigioso torneo.

Hay que destacar que, mediante todas esas diligencias, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tuvo mucha participación; a pesar de que no pudieron cumplir el objetivo final.

Rafael Gruszka asegura que la aerolínea negó el viaje

Sobre esa situación, Gruszka afirmó que todos los organismos competentes del país azteca habían emitido un comunicado con el permiso de viaje, pero por decisión de la aerolínea, el viaje fue negado.

"Los organismos competentes de México emitieron las comunicaciones oficiales, recibiendo respuesta afirmativa para autorizar el viaje sin visado por razones humanitarias, y la aerolínea negó el abordaje del grupo de pasajeros en dos días consecutivos por políticas particulares de la empresa", aclaró Gruszka sobre la ruta que iría de Bogotá a El Dorado y de El Dorado a Puerto Vallarta.

¿Se trata de un tema personal con Venezuela?

Asimismo, el mandatario de la novena de Caribes dejó entrever que puede tratarse de un tema que va más allá de normativas y puede haber pasado a ser un caso que podría catalogarse como personal.

"No les importó ninguna comunicación, ni de la presidenta de México, ni del consulado, ni del ministerio de las zonas exteriores, siendo una aerolínea mexicana", añadió.

Para concluir, Gruszka mencionó: "Creo que no soportan que seamos campeones del mundo, que hayamos tenido éxito en el torneo de la Serie de Las Américas. No lo sé, envidia".