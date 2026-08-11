LVBP: ¿Caracas o Magallanes? ¿Qué equipo ha ganado más en el siglo XXI?

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El debate sobre la supremacía en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes es el motor histórico del deporte nacional. Si se evalúa la trayectoria completa del circuito, la franquicia capitalina mantiene el liderazgo histórico con 21 títulos frente a los 14 del conjunto bucanero. No obstante, al delimitar el análisis desde el año 2000 hasta la actualidad, las estadísticas y la frecuencia de coronas muestran un escenario distinto en el presente siglo.

El conteo de títulos y la efectividad en finales

En lo que va de siglo XXI, Navegantes del Magallanes ha levantado el trofeo de campeón en cinco oportunidades dentro de la LVBP:

Temporada 2001-2002

Temporada 2012-2013

Temporada 2013-2014

Temporada 2021-2022

Temporada 2025-2026

Por su parte, Leones del Caracas registra tres campeonatos en este mismo lapso:

Temporada 2005-2006

Temporada 2009-2010

Temporada 2022-2023

En términos absolutos de trofeos desde el año 2000, la ventaja le pertenece a Magallanes por dos campeonato de diferencia. El equipo valenciano concretó además un bicampeonato en la década pasada y demostró una alta efectividad en las series decisivas que disputó. Por el lado del Caracas, la conquista de la zafra 2022-2023 permitió romper una sequía de 13 años sin títulos, consolidando su presencia en la lista de campeones recientes de la liga.

El punto más alto de esta rivalidad en la era moderna ocurrió en la final de la temporada 2009-2010, la única vez en este siglo en la que ambos equipos se midieron por el título. Caracas se adjudicó esa serie en siete juegos, apoyado en el rendimiento de peloteros como Marco Scutaro, Gregor Blanco y José Castillo. Aquel campeonato representó una de las victorias más celebradas por la afición caraquista debido al contexto de disputarlo directamente ante su eterno rival.

Magallanes, en cambio, estructuró sus éxitos recientes sobre la base de núcleos de jugadores determinantes en postemporada. Las conquistas de 2013 y 2014 contaron con el aporte ofensivo y defensivo de figuras como Endy Chávez, Pablo Sandoval, Mario Lissón y el bateo oportuno en momentos clave. Posteriormente, en el título de la contienda 2021-2022, el trabajo del relevo y la contribución de refuerzos resultaron fundamentales para superar a Caribes de Anzoátegui en la serie final.

En la temporada 2025-2026, de la mano de Yadier Molina, los eléctricos nuevamente se impusieron a La Tribu en una zafra marcada por victorias dramáticas con grandes remontadas.

La actuación en la Serie del Caribe también forma parte de la comparación entre ambas divisas en el siglo XXI. Leones del Caracas conquistó el torneo caribeño en la edición de Maracay y Valencia 2006 de forma invicta (6-0), bajo la dirección de Carlos Subero. En contraste, Magallanes no ha conseguido sumar un título internacional en este periodo, siendo sus dos coronas del Caribe correspondientes a las ediciones de 1970 y 1979.

Dominio regional

El análisis del siglo XXI no puede aislarse del comportamiento de toda la LVBP, un periodo caracterizado por la paridad y la consolidación de otras franquicias. Tigres de Aragua ha sido el equipo más ganador en lo que va de siglo gracias a su dinastía en la primera década de los 2000, con la consecución de siete campeonatos, mientras que Caribes de Anzoátegui sumó cuatro coronas a sus vitrinas.

Esta repartición de trofeos redujo la hegemonía tradicional de los dos equipos de mayor fanaticada en el país. En conclusión, la respuesta a qué equipo ha ganado más desde el año 2000 depende de la métrica utilizada. Si el criterio es la cantidad de campeonatos locales en el siglo XXI, Magallanes supera al Caracas 5 a 3. Si se mide el dominio histórico global de la liga, Caracas preserva la ventaja histórica con 21 títulos frente a 14.