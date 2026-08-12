MiLB: Jugador de Leones del Caracas se alista para su primera experiencia en Triple-A

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Una de las piezas recién adquiridas de los Leones del Caracas continúa avanzando en su proceso de desarrollo dentro de las Ligas Menores. Y es que durante este martes la organización de los Tigres de Detroit le dio un enorme espaldarazo al brindarle una oportunidad gigantesca para acercarse al sueño de llegar al Big Show.

A rugir en Triple-A

La figura en cuestión es Josué Briceño, quien fue anunciado para incorporarse a Toledo Mud Hens, filial Triple-A del conjunto bengalí. Esta será su primera experiencia en este nivel dentro de la MiLB.

El movimiento representa un nuevo paso para Briceño después de un 2026 marcado inicialmente por una lesión. El receptor venezolano recibió una invitación al Spring Training de Detroit, pero a finales de marzo ingresó a la lista de lesionados de 60 días.

Desde entonces, el maracayero ha tenido que avanzar mediante distintas asignaciones de rehabilitación, con participación entre las filiales Rookie, Clase-A y Doble-A. Ahora tendrá la oportunidad de probarse en un nivel más cercano a las Grandes Ligas.

A pesar del tiempo perdido, Briceño ha mostrado una producción ofensiva interesante durante sus apariciones en las Menores.

Números de Josué Briceño en la temporada 2026 de la MiLB (Rookie, Clase-A, Doble-A)

27 juegos

93 turnos al bate

26 hits

2 dobles

9 jonrones

22 carreras impulsadas

17 carreras anotadas

.280 AVG

.373 OBP

.591 SLG

.964 OPS

Su .964 de OPS y los nueve jonrones en apenas 27 encuentros reflejan el impacto que ha conseguido generar pese a la interrupción de su temporada. Ahora, el salto a Triple-A le permitirá enfrentarse a un nivel de competencia más exigente mientras continúa buscando recuperar completamente el ritmo perdido.

Para los Leones del Caracas, la promoción también representa una noticia positiva sobre uno de sus jóvenes talentos, quien ahora tendrá la oportunidad de seguir demostrando su capacidad ofensiva en una categoría que se encuentra a las puertas de MLB.