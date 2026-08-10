LMB: Jugador de Leones del Caracas vive su mejor temporada: Estos son sus nuevos topes personales

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 está siendo especialmente productiva para José Rondón en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El venezolano ha mantenido un ritmo ofensivo constante desde su paso por Rieleros de Aguascalientes y ahora afronta una nueva etapa con Pericos de Puebla.

Su rendimiento en México no solo lo mantiene como una pieza importante para su nuevo equipo, sino que también representa una señal positiva para los Leones del Caracas, organización de la LVBP que se ilusiona cada vez más con su magnífico presente.

Rondón establece nuevos topes personales en la LMB

La Locura ha convertido el 2026 en su mejor temporada en el circuito mexicano, superando las principales marcas personales que había establecido apenas un año atrás. Y es que en 2025, José Rondón había fijado sus registros más altos en jonrones (12), carreras impulsadas (47), carreras anotadas (48) y promedio de bateo (.292).

Ahora, sus números globales de la campaña reflejan un salto considerable en prácticamente todos esos apartados:

Números de José Rondón en la temporada 2026 de la LMB

88 juegos

323 turnos al bate

104 hits

27 dobles

2 triples

15 jonrones

72 carreras impulsadas

57 carreras anotadas

.322 AVG

.388 OBP

.561 SLG

.945 OPS

Más allá de superar sus marcas de 2025 en jonrones, impulsadas, anotadas y promedio, Rondón ha alcanzado por primera vez los 100 hits en una temporada de la LMB y presenta una producción de poder que se refleja en su .561 de slugging y .945 de OPS.

La mayor parte de esta producción llegó con Rieleros de Aguascalientes, pero a comienzos de agosto el venezolano pasó a formar parte de Pericos de Puebla, equipo que consiguió avanzar al Primer Playoffs de la postemporada.

Ese cambio de escenario puede darle a José Rondón la posibilidad de disputar una instancia competitiva más profunda que la que tenía con Rieleros. Su experiencia y producción ofensiva llegan, además, en un momento importante para una organización que busca avanzar en la lucha por el campeonato.

Para Leones del Caracas, el presente del experimentado jardinero representa una noticia especialmente positiva pensando en la próxima temporada de la LVBP. Si mantiene este nivel durante el cierre de la campaña mexicana, su bate podría convertirse en una pieza determinante para los melenudos cuando arranque el torneo venezolano en octubre.