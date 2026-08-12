LVBP: Los "eternos rivales" pactan cambio múltiple que incluye a un campeón del mundo

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Los "eternos rivales" de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) pactaron un nuevo cambio de múltiples lanzadores este martes, incluyendo a un brazo que viene de ser parte del roster de Venezuela que quedó campeón del mundo en el Clásico Mundial.

En total, son cuatro los brazos involucrados: Los Navegantes del Magallanes adquirieron al zurdo Jonathan Díaz y al derecho José Mujica. Mientras que los Leones del Caracas recibieron a los también lanzadores Luarbert Arias y Ángel Bastardo.

¿Cómo pueden ayudar los nuevos brazos de Magallanes?

En este movimiento que curiosamente incluyó a puros brazos, los turcos se quedaron con el reciente campeón del mundo, Jonathan Díaz, quien en la actual campaña no ha podido jugar en la MLB, pero ya acumula cinco años de experiencia en ese nivel. En la presente campaña, no le está yendo nada bien en la sucursal Triple A de los Marineros de Seattle, donde exhibe efectividad 6.28 en 106 episodios de labor. No lanza en Venezuela desde la ronda regular 2021/2022.

Además, al derecho José Mujica, quien es un brazo de los que puede lanzar sin problema toda la campaña en la LVBP, si logra estar sano, debido a que actualmente no está en el sistema de MLB. Con Caracas, su último torneo fue en la 2023-2024, donde dejó efectividad de 4.03 en 23 presentaciones.

¿Cómo pueden ayudar a Leones sus nuevos lanzadores?

Por su parte, los "Melenudos" también adquirieron a un pitcher con experiencia en la gran carpa, como lo es Luarbert Arias. El derecho de 25 años debutó en la pelota criolla en el torneo anterior, lanzando solamente 1.2 tramos en los que aceptó tres indiscutibles y tres carreras anotadas.

Por su parte, se mantiene como un buen prospecto de 24 años, que actualmente juega en la sucursal Triple A de los Medias Rojas de Boston, donde exhibe un porcentaje de carreras limpias de 4.12 y balance de 6-1 en 29 actuaciones como relevista. Aún no debuta en la LVBP.