MLB: Eugenio Suárez con récord para desplazar a Oswaldo Guillén

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Eugenio Suárez es uno de los grandes talentos venezolanos en Grandes Ligas. Desde su debut ha dejado un impacto especial a nivel ofensivo y defensivo con un rendimiento importante. En su última actuación superó a la leyenda Oswaldo Guillén en un apartado ofensivo para venezolanos.

Suárez en la victoria 5-4 de Rojos de Cincinnati contra White Sox registró: 4 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 doble, 1 jonrón, 1 impulsada. Con esos números fue determinante para lograr la victoria; además, alcanzó el doble 276 de su carrera en Las Mayores y con eso adelantó a una leyenda.

Eugenio dejó en el puesto #19 a Oswaldo Guillén entre peloteros venezolanos con más dobles en la historia de la MLB. Los 276 dobletes del 'Bolibomba' apuntan ahora a superar a Edgardo Alfonzo (#17) que registró 282 batazos de dos bases en sus 12 temporadas en la liga.

Eugenio Suárez cerca de dos marcas personales en Grandes Ligas

Eugenio Suárez aparte de tener un gran 2026 con Rojos de Cincinnati en Grandes Ligas. Está encaminado a lograr dos marcas personales que lo enaltecerán en su carrera. De hecho, podría lograrlo en cualquier antes de terminar la temporada regular.

Suárez por los momentos registra 342 cuadrangulares en su carrera, a solo 8 de alcanzar los 350. Afianzándose aún más en la tercera posición de venezolanos con más jonrones en la historia de la MLB. Por otra parte, solo necesita 7 impulsadas para alcanzar las 1.000 en su carrera.

Dos hitos personales que los puede alcanzar al mismo tiempo, por lo que tendrá un cierre de año especial. El venezolano está en un gran ritmo de competición con: 7 hits, 3 dobles, 3 jonrones, 5 impulsadas en 8 juegos del mes de agosto.

Números de Eugenio Suárez con Rojos de Cincinnati en 2026

Eugenio Suárez está teniendo un buen año con Rojos de Cincinnati. Conoce su rol y aporta según eso, no carga con la ofensiva del equipo, pero es una excelente acompañante. Puede tener incluso más cuadrangulares, pero tuvo un inicio lento por el Clásico Mundial de Beisbol.

Números de Suárez en 2026:

- 87 juegos, 310 turnos, 30 anotadas, 64 hits, 14 dobles, 17 jonrones, 44 impulsadas, 32 boletos, 125 ponches, .206 PRO, .286 OBP, .416 SLG, .702 OPS