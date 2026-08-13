MLB: José Altuve pese al pelotazo podría alcanzar a Omar Vizquel en esta lista

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020



Como los buenos peloteros, el venezolano José Altuve sigue superando récords en las Grandes Ligas y en lo que resta de temporada 2026 tiene a tiro otros registros importantes que podrían servir para abrir de par en par su entrada al Salón de la Fama.

Sin embargo, el infortunio vuelve a aparecer, ya que en la jornada del martes recibió un pelotazo en el pie izquierdo cuando estaba tomando turno al bate y una entrada más tarde abandonó el encuentro por el intenso dolor que sentía en la parte afectada.

En declaraciones publicadas en el portal deadspin.com Altuve manifestó "Quería salir a defender para ver si mejoraba, pero estaba empeorando. No quería hacer ninguna tontería, así que decidimos salir del partido".

Un reporte del portal de MLB señala: El venezolano caminaba con cautela por el clubhouse el miércoles por la mañana y tenía previsto ser examinado por los médicos del equipo cuando los Astros regresaran a Houston el jueves. Las imágenes iniciales realizadas el martes no mostraron fractura en el pie, pero el manager del equipo, el puertorriqueño Joe Espada, dijo que Altuve todavía sentía dolor.

Altuve fue golpeado en un costado del pie izquierdo por una slider lanzado por el abridor de los Gigantes, Carson Whisenhunt, en el primer inning del martes y, en un principio, permaneció en el partido. Allen estaba en el círculo de espera para batear por Altuve cuando terminó la parte alta de la segunda entrada y terminó asumiendo la intermedia en la parte baja del episodio.

Sube y baja

Altuve ha participado nueve veces en el Juego de las Estrellas, pero este año está atravesando una de las peores temporadas de su carrera.

En la campaña de 2026 el promedio de bateo del criollo es de .240, con un porcentaje de embasado de .304, un porcentaje de slugging de .391, 13 jonrones y 35 carreras impulsadas en 96 juegos.

Logró una racha de ocho partidos encendido con el bate desde el 28 de julio al 5 de agosto en los que bateó .394 y tuvo seis partidos con múltiples hits, De pronto bajó y en los últimos cinco encuentros tiene solo dos hits en 14 turnos para un pobre promedio de bateo de .143.

Altuve, dos veces campeón de la Serie Mundial y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017, tiene un promedio de bateo de .300/.358/.463 en su carrera, con 268 jonrones, 924 carreras impulsadas y 327 bases robadas en 2072 juegos.

El reto los 3.000 hits

El principal reto del “Astroboy” es llegar al club de los 3.000 imparables una hazaña que este año no alcanzará, pues al momento de redactar esta nota estaba en 2.477, es decir le restan 523 y eso requiere mucho camino por recorrer y en buenas condiciones físicas.

Insistimos en que la mayor barrera que se le puede atravesar son los problemas físicos en las piernas, principalmente, tal y como se ha demostrado en las dos últimas campañas en las que, a fuerza de voluntad, de coraje y de amor por su equipo Astros de Houston ha logrado traspasar esos obstáculos.

Pero ya rebasó a un gigante venezolano

A pesar de su baja producción ofensiva en lo que resta de la temporada 2026 el segunda base tiene a tiro varios hitos históricos tanto a nivel de jugadores venezolanos como en los anales de la MLB para camareros.

Recientemente rebasó a Bob Abreu (2.470 hits) para adueñarse en solitario del cuarto puesto de más inatrapables entre las estrellas de Venezuela, y va por nuevas marcas:

Récords cercanos en 2026

En la actualidad se encuentra a pocos imparables de alcanzar la cifra redonda de 2.500 inatrapables en la MLB, para convertirse en apenas el cuarto pelotero venezolano en la historia en llegar a ese registro, siguiendo los pasos de Miguel Cabrera, Omar Vizquel y Luis Aparicio.

De igual forma, se unió a Miguel Cabrera y Bob Abreu como los únicos criollos con al menos 470 dobles en las Mayores y sigue sumando batazos de dos bases colocándose en la parte alta de la lista histórica de las mayores.

No queda allí pues el “Astroboy” continúa ascendiendo en la selecta lista de jugadores con más extrabases en la historia de la MLB, a tal, efecto reúne 771 repartidos en 470 dobles, 33 triples y 268 cuadrangulares.

Altuve está ampliando su legado como uno de los camareros con más cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas, aunque tratará de recortar distancia en el top histórico de su posición.

La ruta a Cooperstown

Para asegurar su placa en el Salón de la Fama de Cooperstown, José Altuve necesita alcanzar prioritariamente los 3.000 hits de por vida, una cifra que tradicionalmente garantiza un boleto directo a la inmortalidad en las Grandes Ligas. Las proyecciones destacan las buenas posibilidades que posee hacia el templo de los inmortales.

La proyección temporal precisa que, manteniendo su regularidad y salud óptima, los modelos de proyección indican que Altuve alcanzará el hit 3.000 a mediados o finales de la temporada 2029, coincidiendo con el último año de su extensión de contrato con los Astros de Houston.

Es conveniente señalar que necesita promediar aproximadamente 165 hits por temporada a partir del próximo año para cumplir la meta antes de que venza su contrato vigente.



