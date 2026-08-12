MLB: Por esta razón José Altuve no alineó en el lineup de Houston este miércoles

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Las alarmas se encendieron en el entorno de los Astros de Houston tras confirmarse que el intermedista venezolano José Altuve no estuvo disponible para el cierre de la serie de este miércoles frente a los Gigantes de San Francisco. El pelotero sufre una contusión en el pie izquierdo, consecuencia de un pelotazo recibido durante el primer episodio del compromiso del martes, en el que su equipo cayó con pizarra de 4-1.

Aunque las radiografías iniciales practicadas la misma noche del incidente descartaron una fractura, la inflamación y el malestar persistente obligaron al cuerpo técnico a apartarlo del terreno de juego para evitar complicaciones mayores.

Evaluación médica pendiente en Houston

Altuve fue visto caminando con cautela por el clubhouse del equipo este miércoles por la mañana. A pesar de mostrar una leve mejora en comparación con el momento del impacto, la molestia en la zona afectada sigue siendo considerable.

El mánager de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada, ofreció detalles sobre la condición física del camarero criollo y explicó que el jugador requiere un seguimiento más detallado. Espada señaló que el pelotero se siente mejor en comparación con la jornada anterior, pero reconoció que aún presenta bastante dolor.

El plan establecido por la organización contempla que Altuve sea sometido a un examen exhaustivo por parte de los médicos del equipo a la llegada de la delegación a Houston este jueves. Dichos estudios permitirán determinar con precisión el alcance del traumatismo y establecer un tiempo estimado para su retorno a la acción.

El incidente ocurrió en el primer capítulo del encuentro del martes, cuando un lanzamiento en slider del abridor de San Francisco, Carson Whisenhunt, impactó directamente en el costado del pie izquierdo de Altuve. A pesar del fuerte dolor inicial, el venezolano permaneció en el partido durante ese tramo.

Sin embargo, para el inicio de la segunda entrada, Nick Allen figuraba en el círculo de espera para consumir turno al bate en su lugar. Acto seguido, Allen asumió la defensiva de la segunda base en la parte baja de ese mismo episodio.