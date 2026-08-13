MLB: Luis Castillo lanzó una joya en su estreno en Chicago

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Luis Castillo firmó una actuación dominante frente a los Rojos de Cincinnati durante su primer juego como abridor ante la afición de las Medias Blancas. El diestro dominicano lanzó siete entradas completas sin permitir carreras para asegurar la victoria de su equipo y registrar su actuación más destacada de la presente temporada.

El trabajo del abridor representó su mejor registro de ponches desde septiembre del año pasado, consolidando un debut en casa que respondió a las expectativas de la directiva y la fanaticada en Chicago.

Un dominio absoluto sobre la ofensiva de Cincinnati

La línea de Castillo reflejó el control absoluto que mantuvo sobre los bateadores rivales a lo largo de siete episodios. El lanzador enfrentó a 23 bateadores, permitió únicamente un imparable, otorgó dos bases por bolas y ponchó a diez enemigos.

Para completar la faena, realizó 104 lanzamientos, de los cuales 60 cayeron en la zona de strike. Con esta presentación, el dominicano firmó apenas su segundo juego de diez o más abanicados desde la campaña 2023.

La efectividad de sus lanzamientos

El éxito de la apertura radicó en la combinación de su velocidad y el movimiento de sus envíos secundarios. La recta de cuatro costuras de Castillo registró un promedio de 95.5 millas por hora, alcanzando una velocidad máxima de 98.2 millas por hora para desequilibrar a la alineación rival.

Sin embargo, el cambio de velocidad fue el pitcheo determinante de la jornada. Este envío generó un 80% de abanicos fallidos, traduciéndose en ocho fallos de diez intentos por parte de los bateadores de Cincinnati, además de alcanzar un 50% en la métrica de strikes cantados más abanicos.

En total, Castillo generó 22 swings fallidos durante la noche, lo que representa su cifra más alta de la temporada en este apartado.