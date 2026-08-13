MLB: Willson Contreras iguala su tope personal de jonrones en el duelo ante Toronto

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El jugador venezolano de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras, vivió una jornada memorable este miércoles. El toletero conectó un cuadrangular decisivo para igualar las acciones frente a los Azulejos de Toronto. Con este batazo de cuatro esquinas, el criollo alcanzó los 24 jonrones en la presente campaña.

Este impresionante registro le permitió empatar la mejor marca jonronera de toda su trayectoria profesional. Para encontrar un antecedente ofensivo similar en su carrera, hay que remontarse a la temporada de 2019. En aquel entonces, el pelotero logró esta misma cantidad de vuelacercas vistiendo el uniforme de los Cachorros.

El turno decisivo ante Soriano

El momento cumbre llegó en la parte alta del quinto episodio frente al dominicano José Soriano. Tras una intensa batalla de ocho envíos, el lanzador derecho cometió un error fatal en su ejecución. Una curva de nudillos se quedó colgada en la zona de strike, oportunidad que el venezolano no desaprovechó.

Contreras hizo un contacto fulminante, enviando la pelota directamente hacia las gradas del jardín izquierdo. Según las métricas oficiales de la Major League Baseball (MLB), la conexión fue absolutamente explosiva. El batazo registró una velocidad de salida de 105.9 millas por hora y recorrió 408 pies de distancia.

Estadísticas de alto impacto

El experimentado pelotero se encuentra disputando su undécima temporada en el máximo nivel del béisbol. A lo largo de su exitosa carrera en Las Mayores, acumula un respetable promedio vitalicio de .260. Además, ostenta registros notables históricos con 1.060 imparables, 196 batazos de vuelta entera y 619 carreras impulsadas.

Una temporada de ensueño

En lo que va de año, el infielder venezolano mantiene una formidable línea ofensiva de .280/.390/.529. Su rendimiento con el madero ha sido un pilar fundamental para las aspiraciones de la organización patirroja. Hasta la fecha, ha consumido 378 apariciones al plato, dejando un sólido saldo de 106 inatrapables.

Su aporte integral se complementa a la perfección con 60 carreras anotadas y 71 compañeros llevados al plato. Aunque ha sido retirado por la vía del ponche en 114 ocasiones, su disciplina también resalta con 49 boletos negociados. Sin duda, está firmando una de las campañas más completas de su carrera.