MLB: Así fue el histórico partido de Alex Bregman que dejó sin palabras a los fanáticos de Chicago

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Alex Bregman firmó la actuación ofensiva más espectacular de su carrera este miércoles por la noche. El estelar tercera base conectó tres cuadrangulares en un mismo juego por primera vez en su trayectoria profesional. Su encendido madero fue la clave para aplastar a los Nacionales de Washington con una pizarra final de 12-6.

Además de su asombrosa exhibición de poder, el pelotero de 32 años remolcó siete carreras, marcando un nuevo tope personal. Con esta explosión ofensiva, Bregman demuestra que su adaptación en su primera campaña con la organización de Chicago es absoluta.

El festival de batazos en Chicago

El despiadado castigo de Bregman comenzó en el quinto episodio ante los envíos del relevista Jake Bird. Con un potente batazo rasante que aterrizó en el bullpen visitante, coronó un productivo rally de cuatro anotaciones para los locales. Su segundo vuelacercas llegó en el sexto tramo, esta vez castigando sin piedad al lanzador novato Yovanny Cruz.

Este segundo bambinazo, productor de dos carreras, amplió la ventaja justo después de un sencillo remolcador del japonés Seiya Suzuki. Finalmente, en la octava entrada, el tres veces All-Star selló su mágica jornada desapareciendo la pelota ante Trevor Williams. Curiosamente, Dansby Swanson había sido el último jugador del equipo en lograr tres jonrones, hazaña lograda en julio.

Un ritmo arrollador hacia la cima

Este triunfo consolida el fenomenal momento que atraviesan los Cachorros en la recta final de la temporada regular. La novena de Chicago ha ganado ocho de sus últimos nueve compromisos, alcanzando un envidiable registro de 71-50. Gracias a esta racha, ahora se ubican a solo tres juegos del liderato de la División Central, ocupado por Milwaukee.

Para Bregman, este inolvidable encuentro representó el noveno partido de múltiples jonrones en su carrera, y el primero desde marzo. El poderoso antesalista ya acumula 16 vuelacercas en la actual temporada, liderando el ímpetu de un equipo que sueña en grande.

El respaldo desde el montículo

Desde el centro del diamante, el abridor David Peterson (7-7) se llevó la victoria tras cinco entradas de sólida labor. Aunque permitió cuatro carreras, el zurdo mantuvo el control recetando seis ponches y mejoró su dominio histórico contra Washington. Posteriormente, el relevista Javier Assad completó el trabajo lanzando cuatro episodios impecables para apuntarse su segundo salvamento.

Por su parte, los Nacionales intentaron reaccionar con cuadrangulares solitarios de Abimelec Ortiz y José Tena, y el aporte de Daylen Lile. El lanzador debutante Jackson Kent cargó con el peso del inicio, permitiendo tres carreras y repartiendo cinco boletos en cuatro innings. A pesar del duro revés colectivo, el joven abridor dejó destellos de su talento al ponchar a seis bateadores.