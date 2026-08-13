MLB: Shohei Ohtani conecta su jonrón 27 y sigue haciendo historia con los Dodgers

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​La superestrella japonesa Shohei Ohtani volvió a demostrar por qué es el jugador más electrizante de las Grandes Ligas. En un duelo vital frente a los Kansas City Royals, el batazo de Ohtani no solo encendió la fiesta en el Dodger Stadium, sino que cambió por completo el rumbo del compromiso.

​Con el marcador adverso, Ohtani atacó sin piedad los envíos del zurdo Daniel Lynch IV para mandar la pelota al otro lado de la cerca y poner a Los Angeles Dodgers al frente 3-2 en la pizarra. Una muestra más de su capacidad para responder en las situaciones de mayor presión del encuentro.

​Las métricas de Statcast: fuerza y elevación perfecta

​El cuadrangular número 27 del fenómeno nipón no pasó desapercibido para las herramientas avanzadas de medición de MLB Statcast, registrando números impresionantes tras el contacto:

​ Velocidad de salida ( Exit Velocity ): 103.5 MPH

103.5 MPH ​ Ángulo de lanzamiento ( Launch Angle ): 34°

34° ​Distancia proyectada (Projected Distance): 397 pies

​Escalando entre los históricos de las Grandes Ligas

​Más allá del impacto inmediato en el juego, este estacazo mete a Shohei Ohtani en una selecta lista de leyendas del béisbol. De acuerdo con los datos destacados por la especialista en estadísticas Sarah Langs, Ohtani continúa escalando posiciones entre los bateadores con más cuadrangulares en sus primeras tres temporadas con una misma franquicia:

​Mark McGwire (St. Louis Cardinals): 159 ​Alex Rodríguez (Texas Rangers): 156 ​Babe Ruth (New York Yankees): 148 ​Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers): 136 ​Khris Davis (Oakland Athletics): 133 ​Roger Maris (New York Yankees): 133

​Al alcanzar los 136 cuadrangulares con la franela angelina, Ohtani supera a figuras históricas como Roger Maris y Khris Davis, colocándose a tiro del mítico Bambino, Babe Ruth.