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Sorpresa en el roster: dos figuras le ganan la carrera a Aaron Judge en su recuperación

Las estimaciones del dirigente estuvieron respaldadas por actividad real y visible en el campo de juego

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Meridiano

Martes, 11 de agosto de 2026 a las 06:15 pm
Sorpresa en el roster: dos figuras le ganan la carrera a Aaron Judge en su recuperación
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El mánager de los Yankees de Nueva YorkAaron Boone, ofreció una actualización crucial sobre el estado físico de varias de sus grandes figuras. Según la información compartida inicialmente por el periodista Chris Kirschner, el panorama médico del equipo comienza a aclararse.

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Durante su más reciente encuentro con la prensa, Boone señaló que tanto Cody Bellinger como Giancarlo Stanton están acelerando sus procesos de rehabilitación. De hecho, el estratega proyectó que ambos peloteros "probablemente" regresarán a la acción antes que Aaron Judge.

El progreso físico en el terreno

Las estimaciones del dirigente estuvieron respaldadas por actividad real y visible en el campo de juego. Stanton, quien se encuentra superando una delicada molestia en la pantorrilla, dio un gran paso al ser visto corriendo las bases durante la jornada de hoy.

Por su parte, Bellinger también mostró signos muy positivos tras su lesión en el tendón de la corva. El versátil jugador estuvo realizando diversos ejercicios de fildeo a baja intensidad en los jardines para poner a prueba su movilidad.

Impacto para el equipo

La ausencia prolongada de una figura como Aaron Judge sigue siendo un reto, pero el inminente regreso de estos dos bates de poder representa un verdadero alivio ofensivo. El cuerpo técnico mantendrá una evaluación estricta para evitar recaídas apresuradas.

Se espera que la organización anuncie en los próximos días las fechas exactas para posibles asignaciones de rehabilitación en ligas menores. Mientras tanto, la evolución mostrada hoy es un respiro necesario para las aspiraciones del equipo.

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