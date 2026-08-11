MLB: sucursal de los Pases de San Diego resalta a este magallanero como jugador de la semana

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El jardinero venezolano Carlos Rodríguez fue distinguido como Jugador de la Semana en el sistema de ligas menores de los Padres de San Diego, tras completar un ciclo de seis encuentros con rendimiento ofensivo destacado en la sucursal del equipo californiano. El guardabosque, perteneciente a los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, registró un promedio de bateo de .393 durante ese lapso.

En el transcurso de los seis encuentros disputados en la semana, Rodríguez acumuló un total de 11 imparables. La distribución de sus batazos incluyó un doble y tres triples, conectando batazos de fuerza hacia distintos sectores del terreno. Además de su producción de imparables, el bateador remolcó cuatro carreras para la causa de su equipo.

Trayectoria en el beisbol organizado

El patrullero forma parte del sistema de ligas menores de San Diego tras completar etapas previas en otras organizaciones del beisbol organizado. A lo largo de su paso por las sucursales, ha mostrado capacidad para conectar líneas y colocarse en circulación de forma regular. Su desempeño reciente en la filial de los Padres le permite sumar apariciones de calidad al bate, en búsqueda de consolidar su posición dentro de la estructura de la divisa de cara a las siguientes fases del calendario regular.

Es la segunda vez en la temporada que Rodríguez logra la distinción. En el mes de junio también se alzó con el Jugador de la Semana al batear para .385.