Shohei Ohtani escala el Olimpo del cuadrangular: 147 bambinazos en su etapa con los Dodgers

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El impacto de Shohei Ohtani en el béisbol de las Grandes Ligas ha trascendido las fronteras de lo ordinario para instalarse de lleno en las páginas doradas de la historia deportiva. Anoche, la superestrella japonesa volvió a ser el centro de atención al despachar su jonrón número 147 como jugador de Los Ángeles Dodgers, una marca que no solo consolida su dominio en la era moderna, sino que lo coloca codo a codo con los artilleros más temibles que jamás hayan empuñado un bate.

1. Un ritmo demoledor en Chavez Ravine

Desde su llegada a la organización angelina, Ohtani ha transformado el dinamismo ofensivo del equipo. Llegar a 147 cuadrangulares en el transcurso de sus primeras tres campañas con un mismo club es una hazaña reservada exclusivamente para los prodigios de la fuerza y la consistencia. Su capacidad para ajustar el swing ante cualquier tipo de picheo ha redefinido los estándares de productividad en las Grandes Ligas.

2. El club de los gigantes: La jerarquía histórica

Para calibrar la magnitud de lo conseguido por el nipón, basta con revisar los registros históricos de las Grandes Ligas tras el cambio de franquicia de un jugador. En el primer lugar de esta selecta lista se ubica Mark McGwire, quien impuso el récord absoluto al conectar 159 cuadrangulares en sus primeras tres campañas vistiendo el uniforme de los St. Louis Cardinals. Le sigue de cerca Alex Rodríguez, cuya demoledora etapa inicial con los Texas Rangers le permitió acumular 156 vuelacercas. La tercera casilla pertenece al legendario Babe Ruth, quien tras incorporarse a los New York Yankees sumó 149 bambinazos en el mismo lapso. Justo detrás de estos tres gigantes se sitúa ahora Shohei Ohtani, quien ocupa la cuarta posición histórica como el único jugador en activo del grupo al alcanzar los 147 jonrones con Los Angeles Dodgers.

3. En la antesala de superar a Babe Ruth

La comparativa con Babe Ruth resulta inevitable y sumamente poética. Ruth, quien revolucionó el juego al incorporarse a los Yankees de Nueva York a principios de la década de 1920, acumuló 149 cuadrangulares en sus primeras tres contiendas en el Bronx. Con 147 batazos de vuelta completa en su cuenta, Ohtani se encuentra a solo dos vuelacercas de igualar al "Bambino" y a tres de superarlo, lo que situaría al japonés en el podio absoluto de esta prestigiosa categoría.

4. Un legado en plena construcción

A diferencia de los bateadores puros de poder del pasado, la versatilidad de Ohtani y su rendimiento en la caja de bateo mantienen a Los Angeles Dodgers como serios aspirantes al título de manera constante. Cada cuadrangular no solo suma a la pizarra, sino que consolida la inversión histórica realizada por la directiva angelina y reafirma que estamos presenciando a una de las figuras más dominantes en la historia del deporte universal.