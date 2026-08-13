MLB: Padres de San Diego y un giro de 180° para pelear por playoffs

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Padres de San Diego está viviendo un momento único en la temporada 2026 de Grandes Ligas. Hace un mes estaban con opciones de iniciar una renovación de clubhouse y hoy están peleando por la postemporada. A.J. Preller gerente general de la organización hizo un trabajo de 10 puntos.

La incertidumbre reinaba en Padres cuando el gerente general A.J. Preller admitía que el rumbo dependía exclusivamente del rendimiento, estando a 5.5 juegos de postemporada y en el undécimo lugar de Liga Nacional. Sin embargo, la respuesta en el terreno fue demoledora.

San Diego ganó 8 de 9 juegos previos a la fecha límite, transformando las dudas iniciales en una confianza inquebrantable de cara a la recta final. Ese repunte absoluto cambió por completo la estrategia directiva, obligando a dejar atrás los rumores de venta para apostar fuerte por el presente.

Gracias a eso incorporaron a los abridores: Casey Mize y Robbie Ray a cambio de tres de sus mejores prospectos. Con una rotación reforzada y manteniendo intacto a su núcleo estelar del roster de Grandes Ligas. Con esa inyección de energía esperan alcanzar la postemporada y más.

MLB: Ethan Salas está encaminado a debutar con Padres de San Diego

Ethan Salas no se cansa de impresionar en el sistema de Ligas Menores. Ya dejó de ser una promesa y es una realidad que pide a gritos un espacio en Padres de San Diego. El venezolano que hace poco subió a Triple A, está destrozando a su rivales con un brutal ritmo ofensivo.

Salas en El Paso Chihuahuas registra: 9 juegos, 36 turnos, 6 anotadas, 12 hits, 4 dobles, 1 triple, 2 jonrones, 12 impulsadas, 6 boletos, 7 ponches, .333 PRO, .419 OBP, .667 SLG, 1.086 OPS. Números para empezar a llamar a la puerta de Grandes Ligas al finalizar la temporada.

Ethan es actualmente el prospecto #30 de MLB, pero el #1 de Padres de San Diego. Hay muchas esperanzas en el venezolano, la idea es que poco a poco sea la cara de la franquicia; pero además, se mantengan en el primer equipo con su ofensiva y su defensa élite.

Ethan Salas: ¿Podrá subir el venezolano a Grandes Ligas en 2026?

Ethan Salas es una de las realidades del sistema de granjas de Padres de San Diego. La organización se encuentra a 1.0 juegos del último lugar del comodín de Liga Nacional. En esa línea, las posibilidades de debutar en MLB, será proporcionales a las opciones de postemporada.

Podría ser una adquisición interesante para tener tiempo de juego en septiembre. Además de ser importante en postemporada, en un momento donde no lo conocen sus rivales y puede sacar ventaja de su peligrosa ofensiva para contagiar a sus compañeros.