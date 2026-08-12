¡Histórico! Fernando Tatis Jr. ya es el 2do máximo jonronero de San Diego Padres

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Fernando Tatis Jr. selló un capítulo importante en la fascinante recorrido en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego. El patrullero alcanzó el segundo lugar en solitario en cuadrangulares durante la victoria de los Padres por 11-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee en Petco Park, en la jornada de este martes 11 de agosto.

El jardinero conectó un cuadrangular solitario en la parte baja del cuarto inning, llegando a 164 jonrones de por vida con San Diego y superando a Nate Colbert. Ahora, solamente Manny Machado, con 217 vuelacercas, está por delante de su compatriota en la lista histórica del club. Cabe destacar que, ambos dominicanos debutaron con los frailes el mismo día, en marzo de 2019. Siete años y medio después, los quisqueyanos ocupan los dos primeros puestos en la lista histórica de jonrones de la franquicia, consolidándose como dos de los principales referentes ofensivos en la historia reciente del equipo californiano.

El logro tiene un significado especial para Tatis, quien después de igualar la marca había destacado lo difícil que es mantenerse productivo en las Grandes Ligas debido a los constantes altibajos. El de San Pedro De Macorís cerró un desempeño productivo con su duodécimo bambinazo de la campaña para ligar de 3-1 con remolcada, boleto recibido y par de anotadas.

Fernando Tatis Jr.: segundo máximo jonroneros de los Padres

El dominicano también resaltó la satisfacción de poder responder ante los aficionados de San Diego, ciudad en la que ha desarrollado gran parte de su carrera y donde se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la franquicia.

El ascenso de Tatis Jr. resulta todavía más llamativo después de un comienzo de temporada en el que tuvo dificultades para recuperar su poder. No conectó su primer jonrón de la campaña hasta el 30 de mayo, pero su producción ha cambiado considerablemente en las últimas semanas. El dominicano suma cuatro cuadrangulares en sus últimos siete partidos y ya acumula 12 en la temporada, demostrando que su poder ofensivo está nuevamente en uno de sus mejores momentos.

Después de su actuación ofensiva contra los Brewers, el patrullero dejó sus registros en .281 de average, 55 impulsadas, 66 anotaciones, 131 hits, 26 bases robadas, .350 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .770 en 119 juegos.