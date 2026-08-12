MLB: Así fue el espectacular jonrón de Fernando Tatis Jr. que levanta a San Diego

Los Padres de San Diego han buscado desesperadamente una mayor producción ofensiva durante toda la temporada. Afortunadamente para sus aspiraciones, el dominicano Fernando Tatis Jr. ha dado un paso al frente tras el receso del Juego de Estrellas. El jardinero ha respondido con creces a las urgentes necesidades de la franquicia.

El oriundo de San Pedro de Macorís conectó este martes su cuarto cuadrangular en los últimos siete compromisos. Con este batazo, el estelar patrullero alcanzó los 12 vuelacercas en la actual campaña. En este encendido lapso ofensivo, también ha sumado ocho imparables y ha logrado remolcar seis carreras.

El tablazo ante Kyle Harrison

El importante estacazo llegó en la parte baja de la cuarta entrada tras castigar un cambio de velocidad alto que se quedó en zona de strike. La víctima fue el abridor zurdo Kyle Harrison, serpentinero de unos Gigantes cuyo perfil oficial señala que ahora cuentan con Luis Arráez en sus filas.

Tatis Jr. no perdonó el error del lanzador y desapareció la pelota con tremenda autoridad. El potente batazo registró una impresionante velocidad de salida de 102.5 millas por hora y viajó a una distancia de 382 pies, desatando la euforia de los aficionados presentes.

Ahora o nunca para el "Niño"

El estado anímico y físico del dominicano parece estar finalmente en su punto máximo. "Siento que la situación del juego ahora se está resolviendo por sí sola. Doy gracias a Dios por la oportunidad y por estar sano", confesó Tatis Jr. al periodista Sammy Levitt de la emisora 97.3 The Fan.

Para el talentoso jugador, la exigencia de aportar victorias es absoluta en esta crucial etapa del torneo. "Vamos con todo, así que tiene que ser ahora o nunca", sentenció el pelotero. Su mentalidad refleja el compromiso total con las aspiraciones competitivas de la novena californiana.

El contraste con la primera mitad

Este repunte representa un gran alivio tras una primera mitad donde Tatis Jr. no mostró su nivel habitual. En sus primeros 95 juegos antes de la pausa estelar, el quisqueyano promedió .277 al bate, sumó 45 carreras anotadas y logró robarse 23 almohadillas.

Lo más alarmante durante esa etapa previa fue su inusual falta de poder con el madero. Apenas pudo conectar cinco jonrones, impulsó 35 carreras y registró un discreto OPS de .713. Sin duda, su despertar actual es el impulso vital que San Diego llevaba meses esperando.