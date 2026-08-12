MLB: La carrera por el rey del jonrón está que arde con este cuádruple empate

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La lucha por el liderato absoluto de cuadrangulares en las Grandes Ligas ha alcanzado un punto de máxima ebullición. Actualmente, la tabla de posiciones refleja un asombroso cuádruple empate en la cima de este departamento. Cuatro de los bateadores más temibles del torneo suman exactamente 35 estacazos de vuelta completa.

Esta paridad ofensiva promete regalarle a los fanáticos un cierre de campaña verdaderamente electrizante. Cada turno al bate en las próximas semanas será crucial para definir quién se quedará con la codiciada corona jonronera al finalizar el calendario regular.

El poder se empareja en la Nacional

Hasta hace pocos días, el dominio absoluto de los batazos largos en la Liga Nacional pertenecía a Kyle Schwarber. El poderoso bateador designado de los Filis de Filadelfia lucía cómodo en la primera posición. Sin embargo, el inicialista de los Bravos de Atlanta, Matt Olson, decidió sumarse a la pelea.

Durante su último encuentro, Olson aprovechó el excelente dominio monticular de su compañero, el lanzador Martín Pérez. El primera base respaldó la sólida labor del serpentinero conectando su bambinazo número 35 de la actual campaña. Este batazo no solo igualó la marca de Schwarber, sino que aportó dos carreras vitales.

Caminero responde en la Americana

El panorama en la Liga Americana no es menos emocionante, donde el cubano Yordan Álvarez marcaba el ritmo. El estelar bateador de los Astros de Houston parecía destinado a liderar el joven circuito en solitario. No obstante, se encontró con la explosión ofensiva de una joven estrella dominicana.

Defendiendo los colores de los Rays de Tampa Bay, el antesalista Junior Caminero desató todo su poder. El oriundo de Santo Domingo castigó duramente al pitcheo de los Atléticos con un soberbio cuadrangular productor de dos anotaciones. Con este estacazo, empató oficialmente a Álvarez en lo más alto.

Recta final de pronóstico reservado

Con la temporada avanzando rápidamente hacia su etapa decisiva, este escenario garantiza una batalla histórica. La presión recae ahora sobre los hombros de Schwarber, Olson, Álvarez y Caminero para mantener el ritmo ofensivo. Queda por ver quién logrará despegarse del grupo y reclamar la gloria absoluta.