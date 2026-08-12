Un tributo a la leyenda: así llegará la estatuilla de Luis Aparicio a Cooperstown

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Este miércoles 12 de agosto, fecha en la que se celebran 42 años de la exaltación de Luis Aparicio a Cooperstown, ocurrirá un nuevo hito. La estatuilla del prestigioso galardón que lleva su nombre llegará oficialmente al Salón de la Fama para ser exhibida permanentemente.

La emotiva ceremonia está pautada para las 11:11 a.m. y tendrá como protagonista a Johan Santana, el primer pelotero en ganar este reconocimiento en 2004. El exlanzador entregará la pieza a Josh Rawitch, actual presidente del museo, para que repose junto a la placa del mítico campocorto.

El orgullo de Johan Santana

El doble ganador del premio Cy Young expresó una profunda emoción por representar a su país en este histórico tributo. “Para mí es un honor, sobre todo por lo que el maestro Aparicio representa para nosotros los venezolanos”, confesó el ídolo de los Mellizos de Minnesota.

Durante el acto, Santana estará acompañado por Mikel Pérez, creador del galardón y presidente de Line Up Internacional. También asistirán Luis Ernesto, Karen Rose y Nelson Manuel, hijos de Aparicio, quienes compartirán el legado de su padre y disfrutarán de un recorrido privado por el recinto.

Un galardón con linaje de estrellas

Mikel Pérez destacó que no había nadie más idóneo que Johan Santana para llevar esta obra al epicentro del béisbol mundial. "Año a año mantenemos vigente el legado de don Luis premiando al pelotero venezolano más destacado de las Grandes Ligas", afirmó el directivo.

Desde su creación, la preciada estatuilla solo ha sido levantada por 13 jugadores excepcionales. A figuras históricas como Miguel Cabrera o José Altuve, se suman bates de la actualidad como Ronald Acuña Jr., Anthony Santander o Luis Arráez, quien hoy defiende los colores de los Gigantes.

Celebrando un legado inigualable

La llegada de este trofeo a Cooperstown consolida su estatus como un auténtico "Premio País", enalteciendo las hazañas de los venezolanos en la Gran Carpa. Ahora, el galardón compartirá vitrina con otros artículos históricos que cuentan la grandeza del talento latino.

Este evento no solo festeja los 42 años de la inmortalidad deportiva de Aparicio, sino que coincide con otras efemérides doradas de su carrera. Se conmemoran 70 años de su debut y de su premio al Novato del Año, así como seis décadas de su histórica Serie Mundial con Baltimore.