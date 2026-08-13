MLB: Matt Olson tiene en la mira un bravo y poderoso récord en Atlanta

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Matt Olson es uno de los bateadores más calientes de la actualidad en Grandes Ligas. Su desempeño con Bravos de Atlanta no es parecido a su versión explosiva de 2023; pero está alcanzando un ritmo que lo encamina a tener una marca legendaria en la historia de la organización.

Olson registra en estos momentos 35 cuadrangulares con Bravos. Una cifra bastante importante que lo lleva poco a poco a alcanzar una marca única en la historia de la organización: convertirse en el primer pelotero de Atlanta con dos campañas de 50+ jonrones.

De hecho, Matt ha conectado 15+ vuelacercas en un lapso de 41 juegos (solo en la misma temporada) en 74 ocasiones diferentes a lo largo de su carrera. Un récord que el pelotero parece decidido a establecer y convertirlo en el estándar de excelencia de los bateadores de poder de Atlanta.

Matt Olson quiere ser histórico en Bravos de Atlanta

Matt Olson es el bateador de poder de un equipo que cuenta con grandes peloteros. De hecho, es un gran complemento para el talento desbordante de Ronald Acuñar Jr. Entre ambos, han logrado guiar a Bravos de Atlanta a muchas victorias importantes y 2026 apunta a ser importante.

Olson (54 HR en 2023) es el único jugador que pudo igualar la marca de Andruw Jones (51HR en 2025) con 50+ jonrones en una temporada para Bravos. Matt con sus 54 cuadrangulares se convirtió en el máximo jonronero en una campaña para la organización.

Peloteros con 45+ HR para Bravos de Atlanta:

Hank Aaron: 45 HR en 1962 | 47 HR en 1971

Eddie Mathews: 47 HR en 1953 | 46 HR en 1959

Olson: 54 HR en 2023

Andruw Jones: 51 HR en 2005

Pelotero con 40+ HR para Bravos de Atlanta:

Hank Aaron: 8 temporadas

Eddie Mathews: 4 temporadas

Andruw Jones: 2 temporada

Ronald Acuña Jr: 2 temporada

Olson: 1 temporada (contando)

Números de Matt Olson con Bravos de Atlanta en 2026

Matt Olson no está teniendo los mejores números de su carrera ne este 2026 de Grandes Ligas. Aunque sí está siendo lo que necesita Bravos de Atlanta para llegar a la postemporada y soñar con un título. El bateador está siendo decisivo en los momentos importantes.

Números de Olson en 2026:

- 121 juegos, 470 turnos, 86 anotadas, 124 hits, 29 dobles, 35 jonrones, 74 impulsadas, 53 boletos, 134 ponches, 2 bases robadas, .264 PRO, .340 OBP, .549 SLG, .889 OPS