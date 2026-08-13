MLB: Eugenio Suárez vuelve a mostrar su poder y se acerca a varias marcas históricas

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Eugenio Suárez está encendido, y este jueves 13 de agosto lo volvió a demostrar. El toletero de los Rojos de Cincinnati ha estado enrachado en los últimos días, y en el duelo ante los Medias Blancas de Chicago sonó nada más y nada menos que su vuelacercas número 18 en lo que va de la temporada.

Otro jonrón de "Geno"

En el primer inning del compromiso entre Rojos y Medias Blancas, y ante los envíos del derecho Davis Martin, Eugenio Suárez volvió a sacar a relucir su enorme poder con el madero, al conectar su cuadrangular 18 de la campaña, para poner el juego 3-0 en aquel momento.

"Geno" aprovechó un slider del abridor de Chicago que se quedó en todo el medio de la zona de poder, para conectar un poderoso batazo por todo el jardín izquierdo. La bola viajó a 359 pies de distancia y con una velocidad de salida de 98.1 millas por hora, para abandonar el parque y ampliar la ventaja de los Rojos.

Cabe acotar que este fue el imparable número 1499 en la carrera de Eugenio Suárez, por lo que quedó a uno más de los 1500. Además, a este jonrón de dos carreras se sumaron otras dos remolcadas, para llegar a 997 de por vida y estar a tres de llegar a las 1000, en lo que sería otra cifra histórica para él.