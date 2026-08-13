MLB: Bryce Harper lidera terrible estadística en 2026

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Bryce Harper es el líder absoluto de Phillies de Philadelphia desde 2019. El jugador de 33 años ha tenido momentos de brillantes absoluta, pero también de situaciones complicadas. De hecho, en esta campaña lidera una de las estadísticas que están debutando en Grandes Ligas.

Harper es uno de los bateadores más letales en el plato y sus números así lo indican. Sin embargo, en pleno 2026, el americano también se convirtió en el líder de la peor estadística de la MLB. Es el jugador con más fallos en el 'Sistema ABS Challenge' con 19 fallos en 36 intentos.

El pelotero de Phillies solo acertó 17 retos, lo que lo lleva a tener un 47.2% de acierto. Es una estadística que está debutando en esta temporada y sin duda alguna, es algo que se revisará en el futuro. Por ahora, el jugador de 33 años lidera una lista en la que nadie quiere estar.

Peloteros con más fallos en el Sistema ABS Challenge:

Bryce Harper - Phillies: 36 intentos | 17 acierto | 19 fallos Sal Stewart - Rojos: 42 intentos | 24 aciertos | 18 fallos Gary Sánchez - Cerveceros: 29 intentos | 13 aciertos | 16 fallos Andy Pages - Dodgers: 25 intentos | 11 aciertos | 14 fallos

Bryce Harper destaca las habilidades de Luis Arráez en Phillies

Bryce Harper es el líder de Phillies de Philadelphia gracias a su juego. Eso sí, le ha costado lograr la química necesaria para ganar la Serie Mundial. Sin embargo, eso parece haber cambiado con Luis Arráez; a quien considera un pelotero de otra época por sus habilidades al bate.

Harper en la victoria 7-3 de Phillies sobre Nacionales de Washington destacó el trabajo de Arráez: "Es increíble su habilidad para hacer contacto. Eso ya no se ve hoy en día. El es un jugador de otra época, solo sale ahí y batea hacia todos los sectores del terreno".

Palabras que enaltecen el rendimiento del venezolano en un equipo donde podría encajar perfectamente. Luis no solo aporta, contagia a sus compañeros para tener mejores turnos al bate, desde la disciplina; pero también desde un lanzador cansado por tener un turno largo con el criollo.

Números de Bryce Harper con Phillies en 2026

Bryce Harper está desarrollando una buena temporada con Phillies de Philadelphia. Sin embargo, cada vez está más lejos de esos números de MVP que mostraba en su llegada a la organización. El veterano aporta desde su rol con más liderazgo que dígitos.

Números de Harper en 2026:

- 122 juegos, 426 turnos, 73 anotadas, 108 hits, 23 dobles, 3 triples, 25 jonrones, 71 impulsadas, 84 boletos, 109 ponches, 7 bases robadas, .254 PRO, .373 OPB, .498 SLG, .871 OPS