MLB: Esto dijo Willson Contreras sobre los abucheos que recibió en Fenway Park

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Willson Contreras ha vivido par de semanas complicadas con los Medias Rojas de Boston. El primera base criollo, que vive actualmente la mejor temporada de toda su carrera en Las Mayores, ha sufrido un pequeño bajón ofensivo, que además ha estado acompañado de problemas de salud e improvistos físicos.

Sin embargo, este miércoles 12 de agosto el venezolano tomó un respiro en medio de este momento complicado, al conectar su cuadrangular número 24 de la campaña. Luego del compromiso, Contreras habló sobre lo importante que era para él salir del mal estado de forma, especialmente luego de que el otro día vivió un hecho inesperado: abucheos en Fenway Park.

Willson Contreras habla sobre los abucheos

Durante el juego entre Medias Rojas y Atléticos del pasado 8 de agosto, en Fenway Park, Willson Contreras conectó un roletazo por tercera base, que significó el primer out del octavo inning. Sin embargo, durante su camino a primera base, el criollo no corrió, lo que hizo que se ganara algunos abucheos del público. Luego de salir de su mal momento este 12 de agosto, Contreras habló sobre lo ocurrido en aquella ocasión.

"Algo me molesta en la pierna, por eso no corrí el otro día cuando los aficionados me abuchearon", explicó el infielder, quien luego bromeó sobre lo que pasó. "¡Una vez que no corro y me abuchean! Pero eso es bueno. Es parte del beisbol, ellos tienen derecho a abuchear y gritar".

Además, Willson Contreras aclaró que, el mismo día de los abucheos, también recibió muestras de cariño. "El mismo día que me abuchearon recibí mensajes de apoyo al privado. Realmente aprecio eso. Ha habido mucho apoyo para mí desde aquel día", sentenció.