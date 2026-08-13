Germán Márquez encuentra una nueva oportunidad en la MLB y se muda a la Liga Americana

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El camino de regreso de Germán Márquez a las Grandes Ligas tendrá un nuevo capítulo. El lanzador venezolano, quien fue dejado en libertad por los Padres de San Diego el pasado 8 de agosto, encontró una nueva oportunidad al llegar a un acuerdo de Ligas Menores con un equipo de la Liga Americana.

Y es que el experimentado lanzador se reportará a la filial Triple-A de los Mellizos de Minnesota, aunque tendrá la posibilidad de volver al roster de MLB si la situación del equipo y su rendimiento así lo permiten.

Márquez y un nuevo reto en MLB

Para Germán Márquez, esta temporada ha significado un cambio importante dentro de su trayectoria. Después de mantenerse durante años como abridor, en 2026 asumió nuevamente un rol como relevista, algo que no ocurría desde su año debut en 2016.

Además, el venezolano consiguió un logro particular en esta nueva etapa al registrar por primera vez en su carrera un salvamento en las Grandes Ligas, ampliando su experiencia dentro del cuerpo de lanzadores.

El derecho de 31 años llegó a San Diego con la intención de recuperar protagonismo después de superar una complicada etapa marcada por una cirugía Tommy John que limitó gran parte de sus campañas 2023 y 2024. Sin embargo, su paso no tuvo los resultados esperados.

Ahora, el conjunto de Minnesota decidió darle una oportunidad mediante un contrato de Ligas Menores, un movimiento de bajo riesgo para la organización debido a que los Padres todavía asumirán la parte restante del salario del venezolano.

Su llegada también ocurre en un momento en el que Minnesota necesita profundidad en su pitcheo, luego de varias bajas dentro de su rotación en la que resalta el también venezolano Pablo López.

Números de Germán Márquez en la temporada 2026 de la MLB