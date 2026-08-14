Un regreso mágico: la MLB brilla en Iowa con un histórico desfile del Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol de las Grandes Ligas regresó de manera espectacular al icónico Campo de los Sueños en Iowa. Esta vez, el evento trajo consigo una enorme porción de la magia del Salón de la Fama de Cooperstown. La atmósfera surrealista revivió la nostalgia de la aclamada película de fantasía de 1989.

Fue el escenario perfecto para el esperado choque de temporada entre los Mellizos de Minnesota y los Filis de Filadelfia. Antes de la voz de "play ball", 26 inmortales del béisbol emergieron de entre los campos de maíz. Replicaron maravillosamente la inolvidable escena de los jugadores fantasmas de la pantalla grande.

Jonrón tempranero y nostalgia de cine

La multitud de ocho mil almas en el estadio estalló en aplausos que quedarán para el recuerdo. Las mayores ovaciones fueron para el expelotero de los Filis, Mike Schmidt, y el exreceptor de los Mellizos, Joe Mauer.

Durante el himno nacional, impresionantes fuegos artificiales iluminaron el majestuoso cielo de Iowa. Casi de inmediato, el toletero de Filadelfia, Kyle Schwarber, respondió con su propio estallido ofensivo al conectar un dantesco cuadrangular hacia el jardín derecho al tercer lanzamiento del partido. La víctima de este poderoso y rápido batazo fue el abridor de los Mellizos, Taj Bradley.

Aunque el actor Kevin Costner no estuvo presente físicamente, su voz no faltó. El protagonista narró un emotivo video previo para la innovadora transmisión global a través de la plataforma Netflix.

Palabras inmortales bajo el cielo de Iowa

Ambos equipos salieron unidos desde la siembra para alinearse de forma solemne en el terreno de juego. Byron Buxton, estrella de Minnesota que recién salía de la lista de lesionados, tomó el micrófono.

Buxton citó la famosa frase del personaje del autor Terence Mann, interpretado por James Earl Jones en la cinta. “Lo único constante a lo largo de los años ha sido el béisbol”, expresó el jugador para emocionar al público.

Schwarber tomó la palabra luego para describir la belleza de esta idílica noche de verano en el campo. El clima finalmente cedió tras las fuertes lluvias que habían azotado la zona rural horas antes del evento.

Inmortales que engalanaron el diamante

A diferencia de los fantasmas del cine, las leyendas de esta noche eran inmortales de carne y hueso. Schmidt, Steve Carlton y Jim Kaat vistieron los colores de Filadelfia, mientras Mauer y Bert Blyleven lucieron los de Minnesota.

Otras superestrellas formaron un emotivo semicírculo alrededor del diamante para saludar al público. Entre ellos destacaron figuras legendarias latinas de la talla de Adrián Beltré, Iván Rodríguez y Tony Pérez.

El grupo lo completaron astros como Cal Ripken Jr., Jim Thome, Joe Torre, CC Sabathia y Larry Walker. Esta fue la mayor concentración de exaltados al Salón de la Fama en un estadio desde el Juego de Estrellas de 2008.