¿Ohtani agente libre? El posible escándalo que amenaza el contrato del jugador nipón

Suscríbete a nuestros canales

La afición angelina puede respirar tranquila con respecto al futuro de Shohei Ohtani en las Grandes Ligas. A pesar de los recientes movimientos empresariales en la ciudad, el fenómeno japonés no tiene planes de abandonar la franquicia.

El estelar jugador asiático posee una cláusula de escape en su histórico contrato con el equipo californiano. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que es muy poco probable que decida convertirse nuevamente en agente libre a corto plazo.

El efecto dominó de los Lakers

Los rumores surgieron tras la sorpresiva venta de Los Angeles Lakers por parte del propietario Mark Walter. El empresario cedió su participación en el baloncesto por una impresionante cifra récord de 12.500 millones de dólares.

Walter, actualmente bajo la lupa por presunto fraude fiscal, generó dudas sobre su continuidad al frente de los Dodgers. No obstante, la directiva del equipo de béisbol fue rápida en aclarar que ambas organizaciones operan de forma totalmente independiente.

Una red de seguridad millonaria

Ohtani revolucionó el mercado antes de la temporada 2024 al firmar por 10 años y 700 millones de dólares. Dentro de este monumental acuerdo, exigió una cláusula que lo vincula directamente a la cúpula directiva del club.

El contrato permite al nipón marcharse si Walter o el presidente de operaciones, Andrew Friedman, dejan sus cargos. Su sueldo está diferido casi en su totalidad, por lo que la estabilidad gerencial era fundamental para firmar.

Un pacto más allá del dinero

Durante su presentación inicial, Ohtani fue claro sobre sus motivos para incluir esta inusual condición en el papel. Considera que la sintonía total con Walter y Friedman es la clave para mantener una organización ganadora a largo plazo.

La dupla gerencial ha construido una verdadera dinastía en Los Ángeles, logrando tres títulos de Serie Mundial en esta década. Para Ohtani, esta cláusula es simplemente un seguro para evitar que el proyecto deportivo se descarrile en el futuro.