MLB: Dueños de equipos dan a conocer propuesta para la temporada 2027

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Los propietarios de los equipos de las Grandes Ligas dieron este jueves 13 de agosto un paso que podría marcar el futuro económico de la MLB. La propuesta contempla establecer un tope salarial de 245.3 millones de dólares y un piso de 171.2 millones a partir de la temporada 2027, según el periodista de ESPN, Jesse Rogers.

La iniciativa coloca sobre la mesa uno de los temas más sensibles de los próximos meses dentro de este deporte: cuánto pueden gastar los clubes en sus nóminas y cuál debería ser el mínimo que cada organización destine a los salarios de sus jugadores.

MLB: un cambio que puede transformar las nóminas en el futuro

La diferencia entre ambas cifras también resulta significativa. Entre el tope de 245.3 millones y el piso de 171.2 millones existe un margen de 74.1 millones de dólares, una brecha que podría tener consecuencias distintas dependiendo del tamaño, mercado y capacidad financiera de cada franquicia.

Un eventual límite salarial modificaría de manera importante la planificación de los equipos. Las organizaciones con mayores recursos tendrían que ajustar sus estrategias de contratación, mientras que aquellas que habitualmente manejan presupuestos más reducidos enfrentarían la obligación de alcanzar el piso establecido.

La propuesta llega, además, en un momento en que el gasto en jugadores continúa siendo uno de los principales puntos de discusión dentro de las Grandes Ligas. La posibilidad de fijar límites tanto por arriba como por abajo busca establecer un marco económico más definido entre las distintas franquicias.

Asimismo, las negociaciones entre propietarios y jugadores serán determinantes para definir el alcance final de cualquier cambio.

Finalmente, de aprobarse, el nuevo sistema comenzaría en 2027 y podría alterar significativamente la manera en que los equipos construyen sus rosters.