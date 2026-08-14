MLB: Max Muncy se adueña de la historia en Dodgers Stadium

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Max Muncy es uno de los peloteros más infravalorados de Dodgers de Los Ángeles. Su carrera no ha tenido los reflectores de otros jugadores, pero su desempeño ha sido élite. De hecho, en su última actuación se inmortalizó jugando en casa en este 2026 de Grandes Ligas.

Muncy en la derrota 5-4 de Dodgers contra Cerveceros de Milwaukee: 2 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 3 impulsadas, 1 ponche. Con ese cuadrangular se convirtió en el pelotero con más vuelacercas en la historia del Dodgers Stadium; una marca que lo sitúa en un lugar de honor.

Max alcanzó la monumental cifra de 131 HR en su carrera jugando en el Dodger Stadium. Un hito que lo eleva a la cima absoluta de la franquicia en un apartado ofensivo que demuestra puro poder. Eso sí, tendrá un duro contendiente con Shohei Ohtani y el resto de su carrera.

Peloteros con más HR en casa de Dodgers Nation:

Max Muncy: 131 HR Eric Karros: 130 HR Ron Cey: 123 HR Steve Garvey: 118 HR Matt Kemp: 117 HR

Edwin Díaz vive una pesadilla en Los Ángeles

Edwin Díaz llegó a un acuerdo con Dodgers de Los Ángeles para convertirse en su cerrador en 2026. El boricua llegó con altas expectativas para convertirse en referente del club. Sin embargo, vive una pesadilla recurrente cada vez que le toca visitar el montículo de Grandes Ligas.

Díaz durante esta temporada ha lanzado poco por sus cuerpos sueltos en el codo derecho. Fue intervenido de esta situación y pasó un largo periodo en lista de lesionados. Ahora bien, cada vez que le ha tocado lanzar se ve fuera de ritmo y con muchos problemas de control.

El cerrador boricua registra en 2026: 14 juegos, 2-2, 11.57 ERA, 6-10 salvados, 11.2 entradas, 21 hits, 15 carreras limpias, 3 jonrones, 8 boletos, 18 ponches y 2.49 WHIP. Números disparatos para su nivel, el problema es que Dodgers lo necesita listo para la postemporada 2026.

Dave Roberts confía en Edwin Díaz pese a su mal 2026

Dave Roberts manager de Dodgers de Los Ángeles le dio un espaldarazo a Edwin Díaz pese a su mal estado de forma. De hecho, considera que si bien el boricua ha estado mal; ningún jugador del bullpen se encuentra especialmente bien durante la temporada.

Roberts no planea cambiar a Díaz como cerrador: "Dame otra opción. No puedo simplemente decir cambio en situaciones de bajo leverage. Tengo que tener otras opciones y, para ser completamente honesto, ninguno de esos chicos ha lanzado realmente bien la pelota".