MLB: ¡Una fortuna! El paquete 'imposible' que pidió Detroit a los Yankees por Tarik Skubal

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Los Yankees de Nueva York mantuvieron conversaciones con los Detroit Tigers por Tarik Skubal antes de que el zurdo terminara siendo enviado a Los Angeles Dodgers, antes de cumplirse la fecha límite de cambios en las Grandes Ligas.

Aunque los 'Mulos del Bronx' nunca pareció estar entre los principales candidatos para quedarse con el ganador de dos premios Cy Young, debido a la profundidad que ya tenía en su rotación, el equipo sí exploró la posibilidad de adquirir al estelar lanzador de 29 años.

En la negociación, los bengalíes habrían comenzado solicitando al prospecto George Lombard Jr., hijo del actual coach de banca de los Tigers. Posteriormente, los felinos plantearon un paquete de cuatro jugadores que incluía a dos peloteros de Grandes Ligas y dos prospectos, aunque incluso con esa propuesta dejaron claro que no estaban seguros de que fuera suficiente para concretar el traspaso de Skubal.

Los Yankees estuvieron interesados en Tarik Skubal

Uno de los jugadores de los Yankees que pudo haber formado parte de una eventual negociación fue Will Warren, quien estuvo involucrado en distintos rumores de cambio durante el mercado. El lanzador derecho también había sido vinculado con conversaciones por el relevista de los San Diego Padres, Adrian Morejón, y era un jugador que despertaba interés en Detroit, según el reporte de Jon Heyman.

Sin embargo, para los neoyorquinos el precio terminó siendo demasiado elevado. Detroit tenía en alta estima a Warren, pero Nueva York no estaba dispuesto a entregar al lanzador y otros cuatro jóvenes con muchos años de control contractual a cambio de un pitcher que solo podía permanecer poco más de dos meses. Finalmente, los Dodgers se adelantaron y concretaron la adquisición de Skubal, mientras los Yankees conservaron buena parte de su talento joven y profundidad para el resto de la temporada.