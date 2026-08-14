¡Dominante! Venezolano Eduard Bazardo entra en el Top 4 de holds de la MLB con 23

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Eduard Bazardo está teniendo una gran temporada en 2026 con Seattle Mariners, que se convirtieron en una zancadilla para los Yankees de Nueva York superándolos por blanqueada (1x0) en la jornada de este jueves 13 de agosto desde el Yankee Stadium.

El relevista venezolano suma 23 holds en la vigente campaña de las Grandes Ligas, que no solo representa una récord personal en su trayectoria, sino que se encuentra entre los líderes de ese apartado de todo MLB.

Solo cuatro lanzadores tienen más holds que el venezolano: Lee, de los Braves, lidera con 27, mientras que Kelly, de Tampa Bay, y Rogers, de los Blue Jays, acumulan 24 cada uno. Bazardo se encuentra muy cerca del liderato y ha sido una pieza importante para preservar ventajas durante los partidos.

Eduard Bazardo lidera bullpen de Seattle

Además de sus 23 holds, Bazardo ha demostrado una notable capacidad para mantenerse disponible para su equipo. El derecho suma 57 apariciones, quinta mayor cantidad en toda MLB, una muestra de la confianza que los Mariners han depositado en él.

Su regularidad y frecuencia de trabajo lo han convertido en uno de los brazos más utilizados del bullpen de Seattle y en una de las piezas venezolanas más destacadas de la temporada. Su presentación mejora los registros cosechados en lo que va de temporada en la Gran Carpa, coleccionan marca de tres triunfos y tres reveses, 52 ponches, WHIP de 1.32 y una efectividad de 3.23 en 53.0 entradas lanzadas, siendo determinante para que su equipo continúa peleando por la cima de la División Oeste de la Liga Americana, quedando a solo 5.0 partidos de los Astros de Houston.