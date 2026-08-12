Jackson Merrill y Ty France impulsan el sueño de octubre en San Diego con registros de élite

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La segunda mitad de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha encontrado en Jackson Merrill y Ty France a una de las parejas de bateadores más ardientes de todo el circuito. El dueto ofensivo de los Padres de San Diego ostenta un rendimiento superlativo al bate, colocándose en un renglón estadístico exclusivo dentro del viejo circuito.

Ambos toleteros son los únicos jugadores en toda la Liga Nacional que batean para un promedio igual o superior a .340, al tiempo que mantienen un OPS de cuatro dígitos (1.000+) desde la pausa del Juego de Estrellas.

El impacto en la alineación de los Padres