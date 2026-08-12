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Jackson Merrill y Ty France impulsan el sueño de octubre en San Diego con registros de élite

Son los únicos bateadores de la Liga Nacional que registran un promedio al bate de .340 o superior y un OPS por encima de 1.000 en la segunda mitad de la temporada

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Eimy Carta
Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 11:33 am
Jackson Merrill y Ty France impulsan el sueño de octubre en San Diego con registros de élite
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La segunda mitad de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha encontrado en Jackson Merrill y Ty France a una de las parejas de bateadores más ardientes de todo el circuito. El dueto ofensivo de los Padres de San Diego ostenta un rendimiento superlativo al bate, colocándose en un renglón estadístico exclusivo dentro del viejo circuito.

Ambos toleteros son los únicos jugadores en toda la Liga Nacional que batean para un promedio igual o superior a .340, al tiempo que mantienen un OPS de cuatro dígitos (1.000+) desde la pausa del Juego de Estrellas.

El impacto en la alineación de los Padres

  • Productividad de élite: Mantener un OPS superior a 1.000 combinado con un promedio de .340 confirma la capacidad de Merrill y France para embasarse con alta frecuencia y aportar batazos de largo metraje en momentos clave.

  • Motor del equipo: La consistencia de ambos bateadores en el centro del orden al bate ha sido el catalizador principal para que San Diego se mantenga firme en la contienda por los boletos de comodín hacia los playoffs.

  • Dominio en la Liga Nacional: Ningún otro jugador del viejo circuito ha logrado replicar este nivel de eficiencia con el madero durante la segunda mitad de la zafra 2026.

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