MLB: Edwin Díaz vive una pesadilla en Los Ángeles

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Edwin Díaz llegó a un acuerdo con Dodgers de Los Ángeles para convertirse en su cerrador en 2026. El boricua llegó con altas expectativas para convertirse en referente del club. Sin embargo, vive una pesadilla recurrente cada vez que le toca visitar el montículo de Grandes Ligas.

Díaz en la derrota 5-4 de Dodgers contra Cerveceros de Milwaukee registró: 0.2 entradas, 4 hits, 3 carreras limpias, 2 ponches, se anotó la derrota y sumó otra pésima actuación en 2026. Números que están totalmente alejado de lo que se esperaba del boricua al inicio de campaña.

Edwin durante esta temporada ha lanzado poco por sus cuerpos sueltos en el codo derecho. Fue intervenido de esta situación y pasó un largo periodo en lista de lesionados. Ahora bien, cada vez que le ha tocado lanzar se ve fuera de ritmo y con muchos problemas de control.

El cerrador boricua registra en 2026: 14 juegos, 2-2, 11.57 ERA, 6-10 salvados, 11.2 entradas, 21 hits, 15 carreras limpias, 3 jonrones, 8 boletos, 18 ponches y 2.49 WHIP. Números disparatos para su nivel, el problema es que Dodgers lo necesita listo para la postemporada 2026.

Dave Roberts le da confianza a Edwin Díaz pese a su pesadilla en Los Ángeles

Dave Roberts manager de Dodgers de Los Ángeles le dio un espaldarazo a Edwin Díaz pese a su mal estado de forma. De hecho, considera que si bien el boricua ha estado mal; ningún jugador del bullpen se encuentra especialmente bien durante la temporada.

Roberts no planea cambiar a Díaz como cerrador: "Dame otra opción. No puedo simplemente decir cambio en situaciones de bajo leverage. Tengo que tener otras opciones y, para ser completamente honesto, ninguno de esos chicos ha lanzado realmente bien la pelota".

Edwin tendrá que seguir batallando con su comando de pitcheos y con su mentalidad para afrontar este tramo de la temporada. Donde dicho sea de paso, Dodgers no pelea la División, ni su lugar en postemporada; batalla por llegar con el mejor ritmo para ganar otra Serie Mundial.

Números del Bullpen de Dodgers de Los Ángeles en 2026