Los Royals de Kansas City imponen su autoridad y firman su racha más larga de victorias desde 2017

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Los Royals de Kansas City han encendido las alarmas de dinamismo en las Grandes Ligas tras asegurar su novena victoria consecutiva, una hazaña que marca la racha ganadora más prolongada del equipo desde la temporada 2017. El conjunto ha transformado su inercia de juego en una exhibición de consistencia que empieza a alterar el panorama competitivo de su división.

El logro no es menor para una franquicia que no encadenaba semejante seguidilla de triunfos desde hace casi una década. En aquel momento, la escuadra venía de sus años dorados tras el título de Serie Mundial de 2015; hoy, esta nueva versión del equipo demuestra que el proceso de reestructuración ha alcanzado el punto de maduración necesario para competir al más alto nivel.

Un equilibrio perfecto en el terreno

El dominio del equipo durante esta cadena de nueve encuentros no ha sido fruto del azar, sino del balance entre dos pilares fundamentales:

Sólido pitcheo abridor y relevo: La rotación ha logrado mantener a raya a las ofensivas rivales, acumulando aperturas de calidad y entregando el juego en ventaja a un cuerpo de relevistas que ha sabido cerrar los momentos de mayor presión.

La rotación ha logrado mantener a raya a las ofensivas rivales, acumulando aperturas de calidad y entregando el juego en ventaja a un cuerpo de relevistas que ha sabido cerrar los momentos de mayor presión. Bateo oportuno: Lejos de depender únicamente de los batazos de largo metraje, la ofensiva ha producido en situaciones clave, hilvanando rallys decisivos y aprovechando los descuidos de la defensa contraria.

Impacto en la lucha por octubre

La seguidilla de nueve triunfos llega en el momento más estratégico del calendario. Más allá del valor numérico y estadístico, el impulso anímico dentro del vestuario ha inyectado una confianza visible en cada turno al bate y en cada jugada defensiva. Con este ritmo, Kansas City no solo escala posiciones en la tabla, sino que manda un mensaje directo a sus rivales directos: los Royals están listos para pelear un boleto a la postemporada.

El equipo buscará extender esta histórica racha en su próxima serie, con la mirada puesta en seguir haciendo historia y consolidar un año que ya empieza a recordarse entre la fanaticada de Kansas City.