Poder aéreo en El Bronx: Yankees y Astros prometen otra fiesta de batazos en la MLB

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Las Grandes Ligas continúan al rojo vivo en el Yankee Stadium cuando los New York Yankees reciban a los Houston Astros en el segundo choque de una serie apasionante. El primer duelo dejó la vara muy alta tras una batalla de 9-7 con 24 imparables y cinco cuadrangulares combinados, confirmando que cada cruce entre estas franquicias suele transformarse en un espectáculo de elevado millaje ofensivo.

New York Yankees: A mantener el ritmo con el madero

Los Yankees (74-57) llegan con la marea alta en el aspecto ofensivo pese al tropiezo reciente. Con batazos de cuatro esquinas a cargo de Cody Bellinger y Luis García Jr. (quien conectó cuatro imparables el martes), el ataque neoyorquino ha demostrado que tiene la capacidad de producir carreras con solvencia frente a cualquier brazo rival.

El novato Elmer Rodríguez tomará la pelota por los de casa con marca de 0-2, efectividad de 4.76 y un WHIP de 1.76 en sus primeras salidas en las Mayores. Al conceder una cantidad considerable de corredores en base y registrar solo 10 abanicados, el diestro enfrentará una prueba exigente ante una toletería que viene de conectar 14 imparables.

Houston Astros: Despertar en la parte alta del orden

Houston recuperó el balance de 66-66 gracias a un despliegue de poder estelar comandado por Yainer Diaz —con un par de jonrones— y un triple oportuno de Yordan Alvarez. El parque de El Bronx reactivó de inmediato el dinamismo de los texanos, que buscan explotar las libertades de los abridores rivales.

El encargado de subirse a la lomita por la visita será Peter Lambert, quien registra marca de 8-7, efectividad de 3.68 y WHIP de 1.20 en la campaña. Pese a contar con números globales sólidos, la dimensión del estadio local y la contundencia con la que los Yankees castigan el contacto elevado anticipan entradas de alta exigencia para el abridor visitante.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Inercia anotadora: En seis de los últimos diez duelos directos entre Yankees y Astros se han registrado nueve o más carreras globales.

Vulnerabilidad en el montículo: Elmer Rodríguez llega con un promedio de basificados por entrada elevado (WHIP de 1.76) ante una alineación encendida.

Efecto parque: El Yankee Stadium castiga con frecuencia los contactos aéreos, favoreciendo mercados de alta producción de carreras.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con dos alineaciones que superaron con holgura la barrera de los 8.5 puntos en la jornada inaugural y un emparejamiento de picheo que permite la entrada constante de corredores en circulación, las probabilidades de presenciar otro marcador abultado se mantienen muy elevadas.

Mercado recomendado: Total de carreras: Más de 8.5 (Over 8.5)

Cuota: -125

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González