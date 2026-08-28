Real Madrid: Kylian Mbappé apunta a ganar este prestigioso trofeo

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Kylian Mbappé inicio la temporada 2026-27 como una máquina. El delantero del Real Madrid anotó su primer hat-trick del año y se posiciona como uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro. Ser goleador histórico de los Mundiales le da un peso difícil de superar.

Mbappé terminó la temporada 2025-26 siendo el máximo goleador de LaLiga con 42 goles en 44 partidos con Real Madrid. Sin embargo, anotó 16 con la selección de Francia para terminar el año con 58 anotaciones. Esto lo llevó a ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles.

El peso individual de cara al arco de 'Kyky' es simplemente sensacional. Ahora bien, si a eso le sumamos que se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 anotaciones. Con lo dicho los 100 periodistas que votan el premio, tienen buenos argumentos.

Eso sí, hay candidatos como Harry Kane o el propio Rodri que podrían robarle votos al francés. En ese contexto, todos tienen hasta el mes de octubre para convencer a los periodistas de votarlos; en una temporada donde no hay un claro ganador por lo disputada que fue la temporada.

Kylian Mbappé: el Mundial 2026 puede entregarle el Balón de Oro

El Mundial 2026 de Kylian Mbappé fue tan superlativo que solo eso le bastaría para ganar el Balón de Oro. De hecho, no pasa muy seguido en la historia del fútbol que un atacante de solo 27 años en su tercer Mundial se convierta en el máximo anotador en la historia de la competición.

Solo ese argumento es tan fuerte que podría convencer a los encargados de emitir su voto. Hay que dimensionar lo que fue anotar 10 goles en el Mundial 2026, llegar a 22 anotaciones históricas y tener al menos dos Mundiales más para seguir haciendo historia en el fútbol.

Lo que logró Mbappé está a la altura de leyendas como: Pelé, Maradona o Lionel Messi, jugadores que marcaron un antes y un después en la historia de la competición. 2026 apunta a ser el año clave para que el francés por fin levante el trofeo individual que tanto ha perseguido.