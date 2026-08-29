Real Madrid: José Mourinho tiene su candidato para el Balón de oro

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José Mourinho no se corta cuando tiene que hablar sobre la actualidad en el fútbol. Al ser preguntado por el próximo ganador del Balón de Oro, fue muy claro y reflexivo; eso sí, dejó muy claro quién debe ganar el premio individual y sus respectivas razones para alcanzarlo.

Mourinho en rueda de prensa previo al duelo entre Real Madrid vs Málaga, resaltó quién debe ganar el Balón de Oro. Aunque no nombre explícitamente a Kylian Mbappé, si resaltó lo siguiente: "Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano".

Una sola frase para reivindicar el gran Mundial 2026 de Mbappé; pero además, las hazañas que logró para convertirse en máximo goleador en la historia de los Mundiales. El francés registra 22 goles, a sus 27 años con al menos dos participaciones más en los próximos torneos.

José lanzó una reflexión clara antes de enfocar los flashes a 'Kyky': "Es algo muy bonito en lo individual. No puedes darlo porque ganó la Champions o el Mundial, si es así dale el Balón de Oro a Luis Enrique o a (Luis) De la Fuente que seguro se lo merecen".



Kylian Mbappé apunta a ganar el Balón de oro

Kylian Mbappé inicio la temporada 2026-27 como una máquina. El delantero del Real Madrid anotó su primer hat-trick del año y se posiciona como uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro. Ser goleador histórico de los Mundiales le da un peso difícil de superar.

Mbappé terminó la temporada 2025-26 siendo el máximo goleador de LaLiga con 42 goles en 44 partidos con Madrid. Sin embargo, anotó 16 con la selección de Francia para terminar el año con 58 anotaciones. Esto lo llevó a ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles.

El peso individual de cara al arco de 'Kyky' es simplemente sensacional. Ahora bien, si a eso le sumamos que se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 anotaciones. Con lo dicho los 100 periodistas que votan el premio, tienen buenos argumentos.

Eso sí, hay candidatos como Harry Kane o el propio Rodri que podrían robarle votos al francés. En ese contexto, todos tienen hasta el mes de octubre para convencer a los periodistas de votarlos; en una temporada donde no hay un claro ganador por lo disputada que fue la temporada.