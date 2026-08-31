Lionel Messi se despide de Argentina con estos números

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El ciclo más glorioso y determinante en la historia moderna del fútbol sudamericano ha llegado a su capítulo final. Lionel Messi ha tomado la decisión de retirarse de la selección argentina, poniendo fin a una trayectoria inigualable defendiendo la elástica de la "Albiceleste".

Desde su debut el 16 de agosto de 2005 bajo la atenta dirección técnica de José Néstor Pekerman (cuando apenas contaba con 18 años), la "Pulga" construyó un camino plagado de récords que hoy se graban con letras de oro en los libros de historia del deporte.

Los datos de rendimiento globales de su paso por la selección reflejan una jerarquía descomunal acumulada a lo largo de 207 partidos oficiales y un total de 17.120 minutos sobre los terrenos de juego.

La leyenda de Lionel Messi

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos disputados, 36 goles convertidos, 14 asistencias y 5.994 minutos.

Amistosos: 61 encuentros, 54 anotaciones, 22 asistencias y 4.647 minutos.

Copa del Mundo: 34 presencias en máxima cita orbital, 21 tantos, 12 asistencias y 3.055 minutos.

Copa América: 34 partidos jugados, 9 goles, 14 asistencias y 2.960 minutos.

Copa América Centenario: 5 encuentros, 5 anotaciones, 4 asistencias y 374 minutos.

CONMEBOL-UEFA Cup of Champions: 1 partido disputado, 2 asistencias y 90 minutos de participación.

En total, el astro argentino se despide con la impresionante cifra de 125 goles y 68 asistencias. Además, levantó una CONMEBOL-UEFA Cup, dos Copas Américas y una Copa del Mundo.

Con el dorsal '10' impregnado en la memoria colectiva de millones de hinchas alrededor del planeta, la "Pulga" se marcha sabiendo que entregó hasta la última gota de talento para dejar a la Argentina en lo más alto.