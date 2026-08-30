MLS: Lionel Messi brilla con un póker descomunal en triunfo contundente del Inter de Miami

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​Lionel Messi volvió a firmar una noche mágica e inolvidable con la camiseta del Inter Miami CF. El astro argentino fue la figura indiscutible en la aplastante victoria por 7-1 sobre Montreal en la Major League Soccer (MLS), registrando una actuación sensacional que quedará marcada en los libros de historia del fútbol norteamericano.

​El show de Messi: 4 goles en una noche memorable

​Para quienes se preguntan cuántos goles hizo Messi hoy, la respuesta es cuatro goles (un póker). La 'Pulga' desplegó todo su repertorio ofensivo en una exhibición magistral de principio a fin, liderando el ataque del conjunto de las garzas y dejando sin respuestas a la defensa rival.

​Con esta impresionante marca, Messi no solo aseguró los tres puntos para el Inter Miami, sino que demostró una vez más su vigencia y capacidad goleadora intacta en el máximo nivel competitivo.

​Dos golazos de tiro libre para enmarcar

​Uno de los detalles más impactantes de la jornada fue que Messi anotó dos goles de falta en un solo partido. El capitán de la Selección Argentina ejecutó dos tiros libres impecables con su prodigiosa pierna zurda, superando la barrera y dejando sin opciones al guardameta de Montreal.

​La maestría de Messi en las jugadas a balón parado sigue siendo su sello distintivo, deleitando a la afición que colmó el estadio para presenciar un nuevo recital del astro mundial.

​Inter Miami 7-1 Montreal: Una goleada para el recuerdo

​El marcador final de 7-1 a favor del Inter Miami refleja el absoluto dominio del conjunto local. Además del póker de Messi, el equipo mostró una cohesión colectiva fantástica, con grandes combinaciones en el mediocampo y momentos destacados compartidos con figuras como Rodrigo De Paul.