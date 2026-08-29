Un viejo conocido para Messi: Inter Miami oficializa a Cristian González como entrenador

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Con la urgente misión de enderezar el rumbo del actual campeón, el Inter Miami oficializó este jueves la contratación del argentino Cristian "Kily" González como su nuevo director técnico. El estratega rosarino buscará rescatar a una plantilla plagada de estrellas que atraviesa un momento crítico en la Major League Soccer.

Originario de la misma ciudad que el capitán Lionel Messi, González asume el reto de revertir la mala racha del equipo tras la pausa del Mundial. Su llegada marca el fin del interinato de Guillermo Hoyos, quien continuará al frente del banquillo hasta que se apruebe la visa de trabajo del nuevo entrenador.

El club confirmó el acuerdo definitivo con el exjugador de 52 años mediante un comunicado. González aporta gran jerarquía internacional tras brillar como extremo en Europa con el Inter de Milán, Valencia y Zaragoza, además de sumar 56 apariciones con la selección argentina y dirigir tres clubes en su país desde 2020.

Una plantilla estelar en crisis

Desde la pausa de mitad de temporada de la liga norteamericana por la Copa del Mundo, los monarcas de la MLS Cup no han encontrado su mejor versión. Esta sequía de resultados ocurre a pesar de la rimbombante incorporación del mediocampista brasileño Casemiro, quien llegó procedente del Manchester United.

Bajo la dirección interina de Hoyos, el equipo ha tropezado fuertemente, perdiendo cuatro de sus últimos cinco compromisos. Aunque logran mantenerse en la segunda posición de la Conferencia Este, la brecha se ha ampliado preocupantemente a 10 puntos de distancia respecto al líder de la tabla, Nashville SC.

Sanciones y cierre de transición

La situación en el banquillo se agravó este jueves cuando Hoyos recibió una suspensión de un partido y una multa económica. La liga impuso esta sanción debido a las reiteradas violaciones del club a la normativa de puntualidad, ya que el equipo demoraba constantemente en regresar al campo tras el descanso.

A pesar de este accidentado cierre, la directiva del club agradeció el total compromiso de Hoyos, ex director deportivo y amigo cercano de Messi. El técnico saliente había asumido las riendas de manera provisional en abril, luego de que Javier Mascherano abandonara sorpresivamente la institución por motivos personales.