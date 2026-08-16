MLS:Telasco Segovia marca golazo a pase de Lionel Messi en caída de Inter Miami ante Nashville

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Telasco Segovia volvió a dejar su huella con la camiseta del Inter Miami CF en la temporada 2026 de la MLS. En el duelo disputado este 15 de agosto en el Geodis Park, el volante criollo firmó una de las anotaciones más vistosas de la jornada tras asociarse directamente con Lionel Messi.

​La jugada del gol: Conexión Messi-Segovia en tiempo añadido

​Transcurría el tiempo de descuento de la primera mitad (45+2') cuando Lionel Messi habilitó al volante Vinotinto. Segovia recibió la esférica, realizó un gran enganche para quitarse la marca, giró sobre su propio eje en el área dejando a los defensores Andy Najar y Jeisson Palacios fuera de posición y sacó un zapatazo preciso para marcar el empate parcial 1-1.

​Línea del gol:

​ Minuto: 45+2'

45+2' ​ Asistencia: Lionel Messi

Lionel Messi ​Jugada: Control, giro sobre el eje en el área y remate cruzado.

​Marcador final: Nashville pisó el acelerador en el complemento

​A pesar de la magistral acción individual del venezolano para igualar el marcador antes del descanso, el Nashville SC reaccionó de forma contundente en el segundo tiempo.

​Un doblete de Hany Mukhtar (49' y 63') y un tanto de Sam Surridge (56') terminaron sentenciando la victoria por 4-1 a favor de Nashville, manteniéndolos en lo más alto de la Conferencia Este de la MLS.