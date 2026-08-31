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Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste y del Inter de Miami comunicó la decisión a través de sus redes sociales con una emotiva carta, en la que explicó que cerrar esta etapa fue una determinación dolorosa, pero que considera que llegó el momento de dar un paso al costado y darle el protagonismo a las nuevas generaciones.

La noticia marca el final de una era para el fútbol argentino y no es para menos. El histórico argentino comenzó su historia con la selección hace dos décadas y atravesó momentos de enorme presión, críticas y frustraciones antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del combinado nacional.

Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

En su mensaje, el futbolista de 39 años aseguró que siempre dejó todo por la camiseta argentina y que su principal objetivo fue darle alegrías a los hinchas y a todas las personas que lo acompañaron durante todo el proceso dentro y fuera del terreno de juego. Declaraciones de Messi:

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes."

Finalmente, el anuncio pone punto final a una trayectoria internacional marcada por títulos, derrotas, lágrimas y momentos inolvidables. Lionel Messi se marcha de la Selección con la tranquilidad de haberlo dado todo y con un legado que ya forma parte de la historia del fútbol argentino.