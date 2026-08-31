El Real Madrid golea en su estreno en el Mundial de Clubes Juvenil

Suscríbete a nuestros canales

La cantera del Real Madrid ha dejado muy claro que pisa fuerte en el plano internacional. En su estreno dentro de la primera fecha del Mundial de Clubes Juvenil, el combinado merengue Sub-18 firmó una gran actuación tras imponerse por 1-4 en su visita al terreno del Córdoba.

Desde los compases iniciales del encuentro, el cuadro blanco dejó patente la diferencia de ritmos y conceptos sobre el césped. Mostrándose muy superiores al anfitrión del torneo en cada una de las líneas, los pupilos madridistas condujeron los tiempos del compromiso con solidez defensiva y una pegada letal que rápidamente se tradujo en una ventaja en el marcador.

La contundencia ofensiva y el orden táctico permitieron gestionar el encuentro con tranquilidad, silenciando a la afición local y asegurando los primeros tres puntos de la competición internacional con una goleada de altura.

Codo a codo en la cima del Grupo B

Tras este vibrante arranque, el panorama del Grupo B del Mundial de Clubes Juvenil promete emociones de alto voltaje. El Real Madrid comparte sector con el Athletico Paranaense U17 y el Wolves U18.

Precisamente, el conjunto brasileño también protagonizó una exhibición ofensiva en esta jornada inaugural al vapulear a su rival con un contundente 5-1.

De esta manera, merengues y brasileños comandan la clasificación de la zona con tres unidades y una diferencia de goles sobresaliente, configurando un pulso apasionante de cara a las próximas jornadas en la lucha por el boleto a la siguiente ronda.