El Mundial de Clubes Juvenil llega a Meridiano TV

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Luis Meza / ig: aluismeza

Del 31 de Agosto hasta el 9 de septiembre de 2026 Meridiano Televisión, mediante su señal abierta, llevará en exclusiva para toda Venezuela la transmisión de la XVII edición del Mundial de Clubes Juvenil, a disputarse en la provincia de Córdoba, España.

Este prestigioso evento reúne a las 12 mejores canteras de fútbol sub-18 de todo el escenario internacional en un mini torneo cuya finalidad es servir como vitrina para la exhibición de futuras promesas del deporte rey y a la vez fomentar el fútbol base entre los diferentes clubes que pertenecen a la élite mundial.

Clubes a participar

Participan 12 destacadas canteras internacionales: Real Madrid C.F., Racing Club, Real Betis, Sporting Clube de Portugal, Bayer 04 Leverkusen, Wolverhampton Wanderers F.C., Real Sociedad, Club Atlético Paranaense, Córdoba C.F., São Paulo F.C., GNK Dinamo Zagreb y Málaga C.F.

Formato de competición

El campeonato se rige bajo la modalidad clásica de dos fases (fase de grupos, y eliminatorias) La fase de grupos se disputa del 31 de agosto al 3 de septiembre, seguida por los cuartos de final el 5 de septiembre, las semifinales el 7 y la gran final el 9 de septiembre.

Córdoba y Real Madrid son los encargados de abrir el telón por las pantallas del canal de los especialistas en deporte hoy a las 3:30 pm. El anfitrión tendrá un fuerte reto ante los merengues, quienes tienen una de las mejores canteras a nivel internacional.

Sigue de cerca todos los acontecimientos de este torneo mediante la señal de Meridiano Televisión.

