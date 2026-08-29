Mundial de Clubes Juvenil ¿Quiénes son los máximos ganadores del torneo?

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El Mundial de Clubes Juvenil, que podrás disfrutar en Venezuela a través de Meridiano Televisión, se ha consolidado como un torneo de referencia en el fútbol base internacional, donde las canteras más destacadas compiten por el prestigio deportivo y la formación de futuras estrellas mundiales.

Palmarés Histórico de Campeones

A lo largo de sus ediciones, prestigiosos clubes de América y Europa han dejado su huella en el torneo:

Boca Juniors (Argentina): 2005, 2006

São Paulo (Brasil): 2007, 2008

Real Madrid (España): 2009, 2014, 2016, 2017

Corinthians (Brasil): 2010, 2011, 2015

Atlético de Madrid (España): 2012

River Plate (Argentina): 2013

Palmeiras (Brasil): 2018, 2019

FC Barcelona (España): 2025

Excelencia y Desarrollo de Cantera

Más allá de los títulos obtenidos, el torneo destaca por ser una plataforma fundamental en la evolución del fútbol juvenil, donde la calidad, el esfuerzo y el trabajo de formación son los verdaderos protagonistas en cada edición.