Mundial de Clubes Juvenil ¿Quiénes son los máximos ganadores del torneo?

El Mundial de Clubes Juvenil, que podrás disfrutar en Venezuela a través de Meridiano Televisión, se ha consolidado como un torneo de referencia en el fútbol base internacional, donde las canteras más destacadas compiten por el prestigio deportivo y la formación de futuras estrellas mundiales.
Palmarés Histórico de Campeones
A lo largo de sus ediciones, prestigiosos clubes de América y Europa han dejado su huella en el torneo:
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Boca Juniors (Argentina): 2005, 2006
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São Paulo (Brasil): 2007, 2008
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Real Madrid (España): 2009, 2014, 2016, 2017
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Corinthians (Brasil): 2010, 2011, 2015
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Atlético de Madrid (España): 2012
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River Plate (Argentina): 2013
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Palmeiras (Brasil): 2018, 2019
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FC Barcelona (España): 2025
Excelencia y Desarrollo de Cantera
Más allá de los títulos obtenidos, el torneo destaca por ser una plataforma fundamental en la evolución del fútbol juvenil, donde la calidad, el esfuerzo y el trabajo de formación son los verdaderos protagonistas en cada edición.