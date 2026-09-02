Oficial: Liam Lawson vuelve a sustituir a Hadjar en Red Bull para el GP de Italia

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Isack Hadjar no podrá participar en el Gran Premio de Italia en Monza, ya que continúa experimentando molestias en la muñeca que se lesionó durante el receso de verano de la Fórmula 1. El francés será baja por segunda carrera consecutiva en la presente temporada de la Fórmula 1.

El piloto de 21 años todavía siente dolor y su equipo ha decidido no asumir riesgos innecesarios con una lesión que podría afectar su salud a largo plazo, por lo que no dirá presente en uno de los grandes premios más históricos de la máxima categoría de los motores.

El francés ya se perdió el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort después de sufrir el problema en la muñeca durante un entrenamiento. En aquella carrera, Liam Lawson ocupó su lugar junto a Max Verstappen y tuvo una actuación destacada al finalizar en la séptima posición, resultado que le permitió sumar seis puntos y conseguir prácticamente el mejor resultado posible para el equipo en esas circunstancias.

Isack Hadjar no llega a Monza

Por su parte, Yuki Tsunoda fue el encargado de sustituir a Lawson en Racing Bulls durante el Gran Premio de Países Bajos. El japonés terminó en la undécima posición, superando a Arvid Lindblad y quedándose muy cerca de sumar puntos en su regreso a la Fórmula 1. La actuación de ambos pilotos demostró la profundidad de opciones con las que cuentan Red Bull y Racing Bulls para afrontar una eventual ausencia de Hadjar.

Hadjar estuvo presente en el paddock durante el fin de semana en Zandvoort, aunque llevaba el antebrazo protegido con una funda especial. Sin embargo, su recuperación todavía no es suficiente para regresar a la competición y la cita en el histórico circuito de Monza llega demasiado pronto. Laurent Mekies, jefe del equipo, ha insistido desde el comienzo de la situación en que no existe ninguna necesidad de arriesgar la salud a largo plazo del piloto, por lo que Hadjar deberá continuar con su recuperación antes de volver a subirse al monoplaza.