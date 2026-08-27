Fórmula 1: Franco Colapinto renovado con Alpine para 2027

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Franco Colapinto estará en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. El piloto argentino se ganó la renovación con Alpine gracias a sus 19 puntos en un año complicado con problemas de fiabilidad. Eso sí, para la próxima campaña el equipo debe dar un salto de calidad competitivo.

Alpine aseguro a Colapinto y a Pierre Gasly para un 2027 que necesita ser de calidad. La escudería francesa no puede seguir apostando a la mediocridad, la inversión ha sido alta y la confianza plena. Sin embargo, los resultados no han llegado, incluso están por detrás de Racing Bulls.

Flavio Briatore es el encargado de liderar el proyecto francés que no busca un campeonato. De hecho, solo están enfocándose en competir y terminar cada carrera en los puntos. La idea es convertirse en un recurrente de los puntos y la Qualy 3, para luego apuntar más alto.

¿Cómo va Alpine en la temporada 2026 de Fórmula 1

En primer lugar Alpine no dio el salto de calidad que se esperaba en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Cada vuelta rápida que los lleva a Q2 y Q3 en clasificación; además de cada adelantamiento han representado un sacrificio entre pilotos y equipo para llegar al objetivo.

En segundo lugar, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly han cometido errores que les ha costado puntos en el campeonato. En ese contexto, ambos han sumado 63 puntos para ser el 5to equipo del campeonato, justo por detrás de Racing Bulls en este 2026.

Colapinto - 19 puntos: 10° (China), 7° (Miami), 6° (Canadá), 10° (Barcelona), 9° (Gran Bretaña) y 10° (Bélgica).

- 19 puntos: 10° (China), 7° (Miami), 6° (Canadá), 10° (Barcelona), 9° (Gran Bretaña) y 10° (Bélgica). Gasly - 44 puntos: 10° (Australia), 6° (China), 7° (Japón), 8° (Canadá), 3° (Mónaco), 7° (Barcelona), 10° (Gran Bretaña), 10° (Países Bajos).

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1 2026?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Italia, en el mítico Autódromo Nacional de Monza. Una de las carreras más esperadas del año, se llevará a cabo durante el fin de semana del 4 al 6 de septiembre.