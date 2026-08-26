Fórmula 1: El dato que favorece a Kimi Antonelli para lograr el título 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris dio un golpe de autoridad en el comienzo de la segunda mitad de la temporada de la Fórmula 1, luego de imponerse de forma contundente en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputó el pasado 23 de agosto en el circuito de Zandvoort. Con la victoria, el piloto del equipo McLaren aumentó su probabilidad de retener el título, pero Kimi Antonelli todavía tiene mucho a su favor.

Norris, con su segunda victoria de la temporada, subió hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones y recortó a 59 puntos su diferencia con la cima de la clasificación que ostenta Antonelli, quien terminó segundo en la carrera, mientras George Russell cerró el podio del último Gran Premio de Países Bajos.

¿Cuál es el dato que favorece a Kimi Antonelli?

Pero más allá del resultado del Gran Premio, hay un dato que favorece a Kimi Antonelli en el comienzo de la segunda mitad de la temporada de la Fórmula 1. El piloto del equipo Mercedes tiene este año su mayor oportunidad de ser campeón del mundo en apenas su segunda campaña y con solo 20 años, que cumplió este 25 de agosto, lo que lo convertiría en el piloto más joven en alzar el título.

En las últimas 10 temporadas, en seis ocasiones el piloto que llegó líder de la clasificación tras el parón de las vacaciones logró ser campeón de esa temporada. Los años en que no se cumplió esta estadística fueron en 2016, cuando Nico Rosberg le remontó los puntos a Lewis Hamilton. Asimismo, el británico hizo lo propio con Sebastian Vettel en 2017.

La tercera vez que ocurrió fue en 2021, Max Verstappen le recortó la diferencia a Lewis Hamilton y el caso más reciente se dio en 2025, cuando Lando Norris le remontó la diferencia a su compañero de equipo Oscar Piastri.

La próxima parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Italia en la catedral de la velocidad, el circuito de Monza, decimotercera fecha de la temporada, carrera que está pautada para el día 6 de septiembre.