Fórmula 1: Max Verstappen extiende su dinastía con Red Bull

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Max Verstappen oficializó su continuidad con Red Bull Racing hasta la temporada 2030. El neerlandés que sabe lo que es ser campeón de la Fórmula 1 se mantendrá con un equipo al que considera su familia; donde dicho sea de paso, ya ganó cuatro campeonatos del mundo.

Verstappen ha decidido poner fin a meses de constantes especulaciones sobre su futuro en la F1. Este jueves, la escudería Red Bull Racing anunció oficialmente que el tetracampeón del mundo firmó una extensión de contrato que lo mantendrá en el equipo hasta 2030.

Con esta histórica renovación, el neerlandés ratifica su absoluta lealtad a la escudería que lo vio debutar y consolidarse desde la temporada 2016. Max aún no está para pelear por campeonatos, pero el equipo está luchando para construir un paquete competitivo para el neerlandés.

Mercedes y McLaren no lograron convencer a Max Verstappen

Tanto Mercedes y McLaren intentaron convencer a Max Verstappen para contratarlo. Sin embargo, la realidad es que no lo lograron, el neerlandés entendió que en Red Bull Racing seguirá siendo el #1 de un equipo que está diseñado y automatizado para él.

Mercedes intentó seducir al piloto durante varios años mediante una estrategia muy personal encabezada por Toto Wolff. El jefe de equipo mantuvo múltiples conversaciones con Max en diferentes veranos; llegando a pasar al menos un día de vacaciones juntos con la firme intención de reclutarlo.

Por su parte, McLaren también movió sus fichas con insistencia a través de Zak Brown. El directivo británico buscó convencer al tetracampeón bajo una narrativa enfocada en demostrar que la escudería de Woking contaba con el proyecto más óptimo y competitivo para garantizarle campeonatos.

¿Cuál es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Ya está de vuelta el campeonato 2026 de la Fórmula 1. La próxima carrera será en el Gran Premio de Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort el próximo domingo 23 de agosto. Max Verstappen volverá a correr en casa en un año donde puede pelear la victoria, pero está lejos del campeonato.